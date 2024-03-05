Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество

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Вторник 5 марта

21:50Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество 21:09"Египетская сила!" / Тест: угадайте популярный российский сериал по коронной фразе персонажа 20:27Вкуснейшие сырные крокеты к вашему столу! / Рецепт сырной закуски 19:49Тест: угадайте популярную советскую песню по символу / Сможете узнать хит СССР по эмодзи? 19:48Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы 18:41Вы не поверите! 8 интересных фактов про праздник 8 марта 18:15Угадайте популярный российский сериал по 4 фото / Сможете узнать кинокартину по предметам, которые там "снимались"? 17:36Тест для умников и умниц: насколько хорошо вы помните историю Древней Руси? 16:33Угадай советский фильм о женщине по кадру / Тест к Международному женскому дню 8 марта 16:22Готовим вкуснейший салат "Венеция" / Рецепт салата 16:04Готовим необычный томатный суп с фрикадельками: рецепт блюда для обеда 15:40К Великому посту: готовим борщ без мяса / Рецепт борща с фасолью 15:32Тест по русской литературе: Угадайте автора по герою книги 14:53Готовим УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЕ миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту / Ну просто пальчики оближешь! 14:14Тест: насколько хорошо вы знаете весенние приметы / Ответят только настоящие эрудиты / Вы в их числе? 13:26Готовим ВКУСНЕЙШИЕ жареные креветки с чесноком / Рецепт настолько простой, что справится любой / Скорее сохраняйте себе! 13:05"Занимает чужое место": вернувшегося на ТВ Киркорова предложено устранить 13:02Елене Яковлевой – 63: с какими неудачами в прошлом звезде пришлось столкнуться? 12:45Тест для настоящих фанатов режиссера Шукшина / Насколько хорошо вы знаете фильм "Калина красная"? 12:33Тест для знатоков географии / Сможете отличить правду ото лжи? 12:16Коллеги гадают: Анита Цой странным поступком озадачила весь шоу-бизнес 11:57Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой 11:54Народные приметы на 5 марта 2024 года: что можно и нельзя делать в день Катыша? 11:36Тест: хорошо ли вы знаете настоящую историю 8 Марта? / 8 вопросов о Международном женском дне / Справитесь? 11:05Из песни слов не выкинешь! Тест для любителей советской музыки 10:27Тест для самых внимательных зрителей фильма "Вокзал для двоих" 10:04Порадуй любимую женщину вкуснейшим тортом к 8 марта: рецепт десерта "Красный бархат" 10:00Тест: насколько хорошо вы помните героев сериала "Друзья" 09:31Поставила точку в споре: Ходченкова оголила живот после слухов о беременности 09:04Разочаровал фанатов: почему SHAMAN отказался исполнять гимн России 06:34Готовим печеночный торт / Шаг за шагом к ИЗЫСКАННОМУ угощению / Подробный рецепт 03:2010 ошибок, которые может совершить женщина 8 марта: проведи этот день ярко и запоминающе! 00:11Как избавиться от сонного паралича? / Это упражнение поможет справиться с пугающим состоянием! 22:02Не тюльпанами едиными: пять оригинальных букетов для самой любимой женщины / Подари ей настоящий праздник / Цветы на 8 марта 21:28Тест: проверь свои знания о дачных делах / Ответят только настоящие садоводы-огородники 21:04Главные факты о Международном женском дне / История праздника / Что мы празднуем 8 марта? 20:31Народные приметы на Масленичную неделю / Календарь примет на середину марта 19:38Фастфуд по ГОСТу: чем баловали себя советские граждане? / Сосиска в тесте / Оригинальный рецепт 19:21Тест: попробуйте вспомнить культовые фильмы конца XX века по кадру / 15 ностальгических вопросов 19:08Вкусный и яркий завтрак для НЕЕ и НЕГО! Устрой романтичное утро! 18:59Тест: насколько хорошо вы помните сцены из советских комедий / 20 серьезных вопросов 18:18Мужчина отказался от сахара на 30 дней и вот что произошло! Результаты эксперимента! 18:11Вот это да! Представлена самая легкая сумка в мире! На 99% состоит из воздуха! 17:06Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры! 16:15Ефремова скоро выпустят? Грядет суд об освобождении актера по УДО / Отсидел лишь половину срока! 15:58ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей 15:37Тест: какой элемент соответствует вашей личности? Огонь, Вода, Земля или Воздух? 15:30Книги для детей – 5 лучших произведений для маленьких читателей / От классики до бестселлеров 15:14Мартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска" 14:45"Обморок": что случилось с Петросяном после выписки из больницы
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Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество

Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество
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После расставания кажется, что весь мир рухнул. Спешим вас обрадовать: есть много аргументов, которые говорят одиночеству "да".

После расставания с любимым человеком, как правило, с головой накрывает депрессия. В мыслях то и дело крутятся воспоминания о счастливом прошлом. Все вокруг напоминает о былых отношениях. Кажется, что только с этим человеком вы могли быть счастливы. А как обстоят дела на самом деле, если отодвинуть в сторону эмоции и переживания? Мы докажем вам, что одиночество – это прекрасное состояние. В нем много ресурса и пользы!

1. Флирт желателен и обязателен

Можно не отмахиваться от внимания посторонних мужчин и принимать ухаживания кавалеров. Если раньше это могло вас скомпрометировать в глазах мужчины, то теперь это ваша обязанность — флиртовать с понравившимся вам парнем.

2. Не нужно ни под кого подстраиваться

Ваше время теперь принадлежит только вам. Не нужно искать компромиссы в рабочем графике или искать "окошки" во времени, чтобы вместе куда-то сходить. Теперь вы можете планировать свой день исключительно для себя!

3. Вы можете делать то, что вам нравится

Может быть, вы хотите смотреть любимый сериал или читать книгу, которая вызывала критику со стороны вашего бывшего? Теперь можно все!

4. Вы можете распоряжаться своими деньгами так, как вам захочется

Не нужно откладывать деньги на совместные поездки или выслушивать критику по поводу ваших "бесполезных" покупок. Отныне вы полноправная хозяйка своих доходов!

5. Не нужно тратиться на подарки для него

А сэкономленные денежки вы потратите на себя любимую. Например, будет повод сходить на новую процедуру спа или купить желанное платье.

6. У вас нет необходимости стремиться к идеалу той самой

Ведь у вашего бывшего явно были какие-то "пунктики" по поводу вас. Теперь их нет. Можно выключить режим старательной барышни.

7. Питание только для себя

Больше нет необходимости готовить на двоих и учитывать чьи-то предпочтения в еде. Ваш холодильник – ваша территория.

8. Вы можете общаться с друзьями в любое время

Теперь у вас нет повода откладывать поход на вечеринку к друзьям или отказываться от поездки с подругой на море.

9. Повод сменить имидж

Новый имидж – новое дыхание жизни! Почему бы не покрасить волосы в другой цвет или не купить непривычный для вас элемент одежды?

10. Крепкий и здоровый сон

У вас больше не будет необходимости ходить на цыпочках, пока кто-то спит. Вас не будет беспокоить храп, звонки на его мобильный или расхождение в графике сна и бодрствования. Крепкий сон – отличное здоровье.

5 марта 2024, 21:50
Дни.ру✓ Надежный источник

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