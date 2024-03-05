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Вторник 5 марта

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Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы

Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы
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Предлагаем вам ответить на простейшие вопросы из курса школы! Вы же все помните, не так ли?

Замечали ли вы, что элементарные вопросы из школьной программы могут поставить в тупик взрослого человека? Это неудивительно, ведь со временем мы откладываем в дальние уголки памяти то, что уже, кажется, не нужно для жизни и профессии. Давайте попробуем вспомнить знания, которые мы когда-то получили в школе. Сможете ли вы подтвердить свой статус отличницы, хорошистки или троечницы?


1. Как называется луч, который исходит из вершины угла и делит его пополам?

а) биссектриса;

б) медиана;

в) гипотенуза.


2. Кто стал следующим правителем России после императрицы Екатерины II?

а) Елизавета II;

б) Павел I;

в) Александр II.


3. Сколько частей Света на нашей планете?

а) пять;

б) шесть;

в) семь.


4. В каком слове нужно поставить мягкий знак в конце?

а) настеж_;

б) замуж_;

в) могуч_.


5. Какая планета в нашей Солнечной системе самая маленькая?

а) Венера;

б) Меркурий;

б) Земля.


6. Кто написал роман "Война и мир"?

а) Лермонтов;

б) Толстой;

в) Пушкин.


7. Что из этого списка является простым веществом?

а) Кислород;

б) Вода;

в) Озон.


8. Где находится гора Эверест?

а) в Тибете;

б) в Индии;

в) в Гималаях.


9. Чему равен квадрат гипотенузы?

а) сумме квадратов катетов;

б) разнице квадратов катетов;

в) квадрату катетов.


10. Чему равна сила по второму закону Ньютона?

а) сумме массы и ускорения свободного падения;

б) произведению массы на ускорение свободного падения;

в) противодействию.


Если вы ответили на 9 вопросов из 10 – вы отличник.

Если вы ответили на 7 вопросов из 10 – вы хорошист.

Если вы ответили правильно менее, чем на 6 вопросов – вы троечник.

Правильные ответы: 1а, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7в, 8в, 9а, 10б.

5 марта 2024, 19:48
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти

Кадр из фильма &quot;Джентльмены удачи&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Вокзал для двоих&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Человек с бульвара Капуцинов&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Табор уходит в небо&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр из фильма &quot;Ширли-Мырли&quot;: YouTube / @MosfilmRuOfficial

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