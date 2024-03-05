Кто ты: отличница, хорошистка или троечница? Тест на знание школьной программы

Предлагаем вам ответить на простейшие вопросы из курса школы! Вы же все помните, не так ли?

Замечали ли вы, что элементарные вопросы из школьной программы могут поставить в тупик взрослого человека? Это неудивительно, ведь со временем мы откладываем в дальние уголки памяти то, что уже, кажется, не нужно для жизни и профессии. Давайте попробуем вспомнить знания, которые мы когда-то получили в школе. Сможете ли вы подтвердить свой статус отличницы, хорошистки или троечницы?





1. Как называется луч, который исходит из вершины угла и делит его пополам?

а) биссектриса;

б) медиана;

в) гипотенуза.





2. Кто стал следующим правителем России после императрицы Екатерины II?

а) Елизавета II;

б) Павел I;

в) Александр II.





3. Сколько частей Света на нашей планете?

а) пять;

б) шесть;

в) семь.





4. В каком слове нужно поставить мягкий знак в конце?

а) настеж_;

б) замуж_;

в) могуч_.





5. Какая планета в нашей Солнечной системе самая маленькая?

а) Венера;

б) Меркурий;

б) Земля.





6. Кто написал роман "Война и мир"?

а) Лермонтов;

б) Толстой;

в) Пушкин.





7. Что из этого списка является простым веществом?

а) Кислород;

б) Вода;

в) Озон.





8. Где находится гора Эверест?

а) в Тибете;

б) в Индии;

в) в Гималаях.





9. Чему равен квадрат гипотенузы?

а) сумме квадратов катетов;

б) разнице квадратов катетов;

в) квадрату катетов.





10. Чему равна сила по второму закону Ньютона?

а) сумме массы и ускорения свободного падения;

б) произведению массы на ускорение свободного падения;

в) противодействию.





Если вы ответили на 9 вопросов из 10 – вы отличник.

Если вы ответили на 7 вопросов из 10 – вы хорошист.

Если вы ответили правильно менее, чем на 6 вопросов – вы троечник.