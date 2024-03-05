Вы не поверите! 8 интересных фактов про праздник 8 марта

Чего вы не знали про Международный женский день? Рассказываем!

8 марта принято поздравлять прекрасный пол с праздником. Но что стоит за этим днем? Какие факты и невероятные истории? Давайте скорее разбираться! Узнайте и попробуйте удивить свою вторую половинку в Международный женский день!

1. Женский праздник начался с митинга

8 марта 1908 года несколько сотен женщин вышли на демонстрацию на улицы Нью-Йорка с требованием предоставить им равные с мужчинами условия оплаты труда и право голоса. А через два года в Копенгагене на Женской Социалистической конференции коммунистка Клара Цеткин предложила сделать 8 марта праздником – Международным женским днем.

2. Праздник был призван привлекать внимание к проблемам женщин

Изначально основательница этого праздничного дня считала главной его задачей – привлекать внимание общественности к проблемам, которые возникают у женщин из-за половой дискриминации.

3. В Советской России праздник был установлен лишь в 1966 году

До этой даты в стране не праздновали Международный женский день в современном понимании. 8 марта до 1966 года было принято проводить собрания по решению вопросов, связанных с притеснением женщин.

4. 8 марта 1914 года вышел первый номер первого женского журнала в России

Это был журнал "Работница". Основной идеей издания было распространение женского социалистического движения, а также помощь хозяйкам с домашним бытом и воспитанием детей.

5. Международный женский день на самом деле не международный

Несмотря на то, что праздник называется международным, его отмечают только в 32 странах. Это либо страны, которые когда-то входили в состав СССР, либо находились в дружественных отношениях с Советским Союзом.

6. Китайцы празднуют 8 марта, но выходной женщинам не дают

Так устроен в Китае производственный календарь. Женский пол имеет право только на сокращенный трудовой график, но не более того.

7. Долгое время символом праздника была мимоза

Сейчас же в день 8 марта предпочитают дарить тюльпаны.

8. Это не первый женский день в истории человечества

В Древнем Риме был учрежден свой женский день. В этот праздник в установленную дату свободным женщинам было принято дарить подарки, а рабыням давали выходной.