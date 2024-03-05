Тест для умников и умниц: насколько хорошо вы помните историю Древней Руси?

"Откуда есть пошла Русская Земля..." – писал летописец Нестор в своей "Повести временных лет". Именно этот документ является важнейшим источником информации о событиях, происходивших накануне формирования российского государства. Помните ли вы, с какими личностями связан этот исторический период и чем ознаменованы те далекие времена? Проверьте себя с помощью теста!
1. Какая из этих народностей является "лишней" в списке славянских?
а) поляне;
б) дреговичи;
в) древляне;
г) полочане;
д) половцы.
2. Как называлось народное собрание у древних славян?
а) вече;
б) дума;
в) лига;
г) сборище.
3. Вождь племени древних славян назывался:
а) царь;
б) князь;
в) воевода;
г) старейшина.
4. Как звали первого правителя на Руси, которого пригласили славяне на княжение?
а) Роман;
б) Рюрик;
в) Романов.
5. Первая столица Руси – это город...?
а) Москва;
б) Санкт-Петербург;
в) Киев;
г) Новгород.
6. Кем приходился князь Олег князю Игорю?
а) отцом;
б) сыном;
в) братом;
г) дядей.
7. Как звали жену князя Игоря?
а) Ирина;
б) Елена;
в) Ольга.
8. Что такое Тмутаракань?
а) бывшая территория Хазарского каганата;
б) государство, граничащее с Древней Русью;
в) безлюдная болотистая местность.
9. При каком князе произошло крещение Руси?
а) Олеге;
б) Игоре;
в) Владимире.
10. Какая из дочерей Ярослава Мудрого стала французский королевой, которой европейцы поставили памятник?
а) Елизавета;
б) Анна;
в) Ольга.
Правильные ответы:
1д, 2а, 3б, 4б, 5г, 6г, 7в, 8а, 9в,10б.