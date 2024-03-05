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Вторник 5 марта

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Тест для умников и умниц: насколько хорошо вы помните историю Древней Руси?

Тест для умников и умниц: насколько хорошо вы помните историю Древней Руси?
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Проверьте свои знания! Пройдите тест о колыбели российской государственности.

"Откуда есть пошла Русская Земля..." – писал летописец Нестор в своей "Повести временных лет". Именно этот документ является важнейшим источником информации о событиях, происходивших накануне формирования российского государства. Помните ли вы, с какими личностями связан этот исторический период и чем ознаменованы те далекие времена? Проверьте себя с помощью теста!

1. Какая из этих народностей является "лишней" в списке славянских?

а) поляне;

б) дреговичи;

в) древляне;

г) полочане;

д) половцы.


2. Как называлось народное собрание у древних славян?

а) вече;

б) дума;

в) лига;

г) сборище.


3. Вождь племени древних славян назывался:

а) царь;

б) князь;

в) воевода;

г) старейшина.


4. Как звали первого правителя на Руси, которого пригласили славяне на княжение?

а) Роман;

б) Рюрик;

в) Романов.


5. Первая столица Руси – это город...?

а) Москва;

б) Санкт-Петербург;

в) Киев;

г) Новгород.


6. Кем приходился князь Олег князю Игорю?

а) отцом;

б) сыном;

в) братом;

г) дядей.


7. Как звали жену князя Игоря?

а) Ирина;

б) Елена;

в) Ольга.


8. Что такое Тмутаракань?

а) бывшая территория Хазарского каганата;

б) государство, граничащее с Древней Русью;

в) безлюдная болотистая местность.


9. При каком князе произошло крещение Руси?

а) Олеге;

б) Игоре;

в) Владимире.


10. Какая из дочерей Ярослава Мудрого стала французский королевой, которой европейцы поставили памятник?

а) Елизавета;

б) Анна;

в) Ольга.


Правильные ответы:

1д, 2а, 3б, 4б, 5г, 6г, 7в, 8а, 9в,10б.

5 марта 2024, 17:36
YouTube / @dostoverno_ru✓ Надежный источник

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Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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