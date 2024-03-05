Готовим вкуснейший салат "Венеция" / Рецепт салата

С наступлением весны хочется побольше овощей! Предлагаем вам приготовить салат, в котором много зелени, и при этом он довольно питательный!
Любое блюдо с добавлением яиц станет более полезным и вкусным. А еще яйца – кладезь витаминов и незаменимых питательных веществ для нашего организма! Недаром все так любят омлет и глазунью по утрам. Однако ж в сочетании с овощами усвояемость яиц во многом повышается, как заявляют эксперты. Предлагаем вам приготовить салат "Венеция". В нем прекрасно соблюден баланс овощей и белка. А еще – много солнечного настроения, благодаря яркой кукурузе! Скорее давайте готовить!
Для приготовления салата "Венеция"
вам понадобятся следующие ингредиенты:
Яйца – 4 штуки
Лук зеленый – 50 граммов
Морковь – 300 граммов
Кукуруза консервированная 400 граммов
Йогурт греческий– 250 граммов
Масло растительное – 30 граммов
Зелень петрушки
Салат
Соль, перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Чистим лук, промываем и мелко его рубим. Кладем в миску для салата.
2. Морковь чистим, моем и натираем на крупной терке.
3. Смешиваем морковь, лук, кукурузу, масло и йогурт в чаше. Солим и перчим по вкусу.
4. Отвариваем яйца. Разрезаем их на четвертинки и выкладываем по краю блюда, устланного вымытыми листьями салата.
5. В центр блюда выкладываем готовый салат. Сверху все блюдо посыпаем петрушкой.
6. Ваш салат "Венеция" готов! Удивляйте своих домашних и наслаждайтесь вкусом легкого и яркого блюда! Приятного аппетита!