К Великому посту: готовим борщ без мяса / Рецепт борща с фасолью

Борщ без мясного бульона тоже очень вкусный! Главное – знать секреты его приготовления!

Борщ – одно из самых любимых первых блюд на нашем столе. Его едят в любой сезон. Главный плюс такого супа в большом количестве овощей. Сытным его делает, как правило, мясной бульон и сметана при подаче. А во время поста борщ можно приготовить с фасолью, в которой много растительного белка. Постный борщ тоже может быть вкусным, полезным и сытным! Давайте скорее готовить! Вам понадобятся следующие ингредиенты:





Белая фасоль – 150-200 граммов

Свекла – 250 граммов

Капуста квашенная – 150-160 граммов

Помидоры – 100-150 граммов

Пшено – 200 граммов

Лук репчатый – 100 граммов

Морковь – 50 граммов

Чеснок – 10 граммов

Петрушка,

Соль, перец, приправы, лавровый лист.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:





1. Для начала промойте фасоль и поставьте ее вариться с очищенной луковицей и свеклой. Через полчаса выньте свеклу и натрите на крупной терке. Луковицу тоже достаньте, она уже не пригодится.

2. Квашеную капусту обдайте кипятком и отожмите. Положите отжатую капусту к фасолевому бульону.

3. Обжарьте на сковородке лук и морковь. Добавьте порезанные помидоры и потомите еще 5 минут. Затем добавьте овощи к бульону.

3. Незадолго до готовности добавьте муку, разведенную в небольшом количестве кипяченой воды.

4. Отдельно отварите пшено, истолките его с чесноком и добавьте в борщ вместе с зеленью при подаче на стол.

5. Натертую свеклу добавьте в конце готовке в кастрюлю. Поперчите и посолите по вкусу. Добавьте лавровый лист. Ваш постный борщ готов! Приятного аппетита!