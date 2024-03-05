Готовим УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЕ миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту / Ну просто пальчики оближешь!

На просторах интернета существует большое разнообразие рецептов печенья с миндалем и шоколадом. Делимся с вами простым и, что немаловажно, итальянским способом приготовления этой выпечки. Скорее сохраняйте себе!

Планируете провести досуг за чашкой ароматного чая или кофе? Тогда приготовьте эту вкуснейшую выпечку, которая скрасит ваше приятное времяпрепровождение. Миндальное печенье с шоколадом отлично подойдет к согревающему напитку и наполнит ваш дом приятным ароматом.

Редакция "Дни.ру" делится с любимыми читателями простым способом приготовления нежного орехового лакомства. Обязательно сохраняйте себе список необходимых продуктов и элементарный рецепт.

Чтобы приготовить миндальное печенье с шоколадом по итальянскому рецепту, вам понадобится:

240 гр. миндальной муки

125 гр. пшеничной муки

130 гр. сахарного песка

30 гр. крахмала (кукурузного)

160 гр. масла сливочного

200 гр. темного шоколада

Соль (по вкусу)

Фото: Freepik.com

1. Для начала соедините в одной емкости пшеничную и миндальную муку. Добавьте сахарный песок, кукурузный крахмал, щепотку соли и сливочное масло. Разотрите все в мелкую крошку.

2. Из получившейся массы скатайте одинаковые шарики ( должно получиться около 40 штук ). Далее выложите их на противень и слегка прижмите. Уберите шарики на час в холодильник.

3. В разогретый до 160 градусов духовой шкаф поместите противень и выпекайте печенье до появления румянца. Этот процесс займет примерно минут 15-20.