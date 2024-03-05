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Вторник 5 марта

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Готовим необычный томатный суп с фрикадельками: рецепт блюда для обеда

Готовим необычный томатный суп с фрикадельками: рецепт блюда для обеда
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У вас будут просить добавки! Готовим вкуснейший томатный суп с мясными шариками.

Обед является одним из важнейших приемов пищи в течение дня. Выбор, что приготовить на обед может быть сложным, так как нужно учитывать как питательность и калорийность блюда, так и вкусовые предпочтения всей семьи. Предлагаем побаловать родных вкуснейшим томатным супом с фрикадельками.

Для приготовления томатного супа вам понадобится следующее: 2-3 небольших картофеля, 1 средняя морковь, красный перец среднего размера, два зубчика чеснока, томаты в соку, 2 столовые ложки томатной пасты, специи по вкусу, пол литра мясного бульона, 200 грамм макарон. Из ингредиентов для фрикаделек вам понадобится: 1 яйцо, 500 грамм мясного фарша, 4 столовые ложки панировочных сухарей, сливки 20%, 50 грамм пармезана.

1 шаг: Возьмите фарш и перемешайте его с яйцом, панировочными сухарями, специями, чесноком, сыром, сливками. Оставьте готовую мясную смесь на 15-20 минут.

2 шаг: Сформируйте небольшие фрикадельки и выложите их на противень. Запеките в духовке при 200 градусах до золотистой корочки.

3 шаг: Пока фрикадельки готовятся, займитесь овощами для супа. Порежьте картошку, морковь, перец, лук. Порубите мелко чеснок.

4 шаг: Помидоры пропустите через блендер вместе с соком.

5 шаг: Обжарьте овощи на разогретой сковороде. В конце добавьте к ним несколько зубчиков чеснока и 2 чайные ложки томатной пасты. Тушите и помешивайте продукты несколько минут.

6 шаг: Возьмите кастрюлю и положите в нее морковь с картофелем. Залейте овощи мясным бульоном. Через 10 минут добавьте в кастрюлю помидоры. Варите в течение 30 минут.

7 шаг: После закипания добавьте в суп макароны и фрикадельки. Варите еще 10 минут.

Необычный томатный суп с фрикадельками готов. Приятного аппетита!

5 марта 2024, 16:04
Суп. Фото: ELENA SIKORSKAYA/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лайфхакер✓ Надежный источник

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