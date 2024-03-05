Тест: насколько хорошо вы знаете весенние приметы / Ответят только настоящие эрудиты / Вы в их числе?

Про ласточек, которые низко летают, многие знают еще с детства. Согласно этой весенней примете, в ближайшее время грянет дождь. А знаете ли вы другие народные поверья? Давайте проверим!

Под силу ли вам предугадать, какой будет грядущая весна? А вот наши предки без труда и прогнозов могли определить погоду. Делали они это, ориентируясь на весенние приметы, которых, к слову, достаточно большое количество.

Редакция "Дни.ру" собрала для читателей наиболее известные народные поверья. Давайте узнаем, насколько хорошо вы знаете весенние приметы . Правила нашего теста проще простого: выбирайте один из трех предложенных вариантов, после чего отправляйтесь в конец статьи – там мы спрятали верные ответы. Удачи!

1. Если ранней весной молния сверкает без грома, то ... ?

а. будет сухое лето

б. будет холодное лето без урожая

в. впереди заморозки

2. Какую погоду предвещают ночные зори темно-красного цвета?

а. Ветреную

б. Солнечную

в. Дождливую

3. Если синицы гнездуются близ жилых домов, то ... ?

а. скоро гроза

б. весна будет холодной

в. вскоре появится рябина

4. Если одуванчик зацвел ранней весной, то лето будет ... ?

а. жарким

б. дождливым

в. коротким

5. Майским днем слышится сильный запах желтой акации. О чем говорит эта весенняя примета?

а. Что будет ураган

б. Скоро пойдет снег

в. Планируется дождь

6. Если весной облака высокие, то погода будет ... ?

а. жаркой

б. дождливой и промозглой

в. морозной

Фото: Freepik.com