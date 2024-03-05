Тест: насколько хорошо вы знаете весенние приметы / Ответят только настоящие эрудиты / Вы в их числе?

Под силу ли вам предугадать, какой будет грядущая весна? А вот наши предки без труда и прогнозов могли определить погоду. Делали они это, ориентируясь на весенние приметы, которых, к слову, достаточно большое количество.
Редакция "Дни.ру" собрала для читателей наиболее известные народные поверья. Давайте узнаем, насколько хорошо вы знаете весенние приметы. Правила нашего теста проще простого: выбирайте один из трех предложенных вариантов, после чего отправляйтесь в конец статьи – там мы спрятали верные ответы. Удачи!
1. Если ранней весной молния сверкает без грома, то ... ?
а. будет сухое лето
б. будет холодное лето без урожая
в. впереди заморозки
2. Какую погоду предвещают ночные зори темно-красного цвета?
а. Ветреную
б. Солнечную
в. Дождливую
3. Если синицы гнездуются близ жилых домов, то ... ?
а. скоро гроза
б. весна будет холодной
в. вскоре появится рябина
4. Если одуванчик зацвел ранней весной, то лето будет ... ?
а. жарким
б. дождливым
в. коротким
5. Майским днем слышится сильный запах желтой акации. О чем говорит эта весенняя примета?
а. Что будет ураган
б. Скоро пойдет снег
в. Планируется дождь
6. Если весной облака высокие, то погода будет ... ?
а. жаркой
б. дождливой и промозглой
в. морозной
Правильные ответы: 1-а (будет сухое лето), 2-а (ветреную), 3-б (весна будет холодной), 4-в (коротким), 5-в (планируется дождь), 6-а (жаркой).