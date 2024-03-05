Готовим ВКУСНЕЙШИЕ жареные креветки с чесноком / Рецепт настолько простой, что справится любой / Скорее сохраняйте себе!

Жареные креветки с чесноком – отличный вариант блюда для тех, кто хочет поужинать вкусно и изысканно. Делимся подробным рецептом.

Креветки жареные с чесноком, копченой паприкой и лимонным соком – умопомрачительный вариант ужина. Приготовить это вкуснейшее блюдо не составит труда, если у вас есть необходимый набор продуктов. Ваши домашние точно останутся под впечатлением.

Редакция "Дни.ру" предлагает читателям порадовать близких и приготовить жареные креветки с чесноком . Делимся простым рецептом вкусного блюда. Кстати, весь процесс активной готовки не отнимет у вас больше 10 минут . Так что скорее сохраняйте рецепт и заказывайте креветки.

Чтобы приготовить жареные креветки с чесноком, вам понадобится:

450-500 гр. креветок

10 зубчиков чеснока

1 ч.л. хлопьев красного перца

1 ч.л. копченой паприки

2 ст.л. лимонного сока

120 мл. масла растительного (для жарки)

Соль (по вкусу)

Зелень (для украшения и аромата)

Фото: Freepik.com

1. Разогрейте сковородку и вылейте в нее растительное масло. Нарежьте чеснок на небольшие кусочки и отправьте жариться примерно на минуту (не более). Постоянно помешивайте.

2. После отправьте к чесноку хлопья красного перца и копченую паприку.

3. Далее выложите в сковородку очищенные креветки и жарьте с каждой стороны примерно по две-три минуты. Посолите на вкус и добавьте зелень. Жареные креветки с чесноком готовы. Приятного аппетита!