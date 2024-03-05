Тест для настоящих фанатов режиссера Шукшина / Насколько хорошо вы знаете фильм "Калина красная"?

Драматическая кинокартина режиссера Василия Шукшина вышла на экраны в 1973 году. История разворачивается вокруг рецидивиста, который захотел избавиться от темного прошлого. Вспомнили фильм? Сейчас проверим!

Легендарный советский режиссер Василий Шукшин долгое время мечтал снять фильм по мотивам своего романа о Степане Разине. Однако киностудия, в которой он работал, выдвинула свои условия. Заслуженному деятелю искусств предстояло сначала экранизировать свою повесть "Калина красная". Фильм о советской действительности повествовал о рецидивисте Егоре Прокудине, который возвращается из мест не столь отдаленных к своей знакомой по переписке.

Василию Шукшину для съемок выдали небольшой бюджет и весьма неопытных сотрудников, однако кино все равно получилось стоящим. Редакция "Дни.ру" предлагает читателям вспомнить драматическую кинокартину знаменитого режиссера. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете фильм "Калина красная" ? Отвечайте на вопросы и сверяйте их с теми, которые мы спрятали в конце статьи.

1. Какая песня, исполненная "хором бывших рецидивистов, звучит в самом начале фильма?

а. От зари до зари

б. Вечерний звон

в. Ваше благородие, госпожа удача

2. Какое дерево Егор Прокудин назвал "невестушкой"?

а. Береза

б. Сосна

в. Яблоня

3. Какая воровская кличка была у Егора Прокудина?

а. Горе

б. Бывалый

в. Батя

4. Сколько судимостей было у главного героя фильма "Калина красная" Егора Прокудина? (по его словам)

а. Десять

б. Семь

в. Одна

5. Какое прозвище было у матери Егора Прокудина?

а. Трындычиха

б. Матушка

в. Куделиха

6. Чем заканчивается фильм "Калина красная"?

а. Егор и Люба женятся

б. Мать Егора спасает его от бывших сокамерников

в. Петр столкнул легковушку воров в воду





Фото: кадр из фильма "Калина красная"

Правильные ответы: 1-б (Вечерний звон), 2-а (Береза), 3-а (Горе), 4-б (Семь), 5-в (Куделиха), 6-в (Петр столкнул легковушку воров в воду).