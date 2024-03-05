Елене Яковлевой – 63: с какими неудачами в прошлом звезде пришлось столкнуться?

Тест: насколько хорошо вы знаете весенние приметы / Ответят только настоящие эрудиты / Вы в их числе?

Про ласточек, которые низко летают, многие знают еще с детства. Согласно этой весенней примете, в ближайшее время грянет дождь. А знаете ли вы другие народные поверья? Давайте проверим! Под силу ли вам предугадать, какой будет грядущая весна? А вот наши предки без труда и прогнозов могли определить погоду.