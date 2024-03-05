Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой

Король эстрады вновь оказался в центре скандала. Трогательная публикация Филиппа Киркорова не продержалась и дня на его странице.

Минувшего года выдался непростым для исполнителя хита "Цвет настроения синий". Популярный артист то и дело попадал в различные скандалы. Последний из них, связанный с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, стал серьезным испытанием для короля эстрады. Однако не успел Филипп Киркоров восстановиться после громкого события, как вновь попал в центр конфликта.

На днях артист решил опубликовать душераздирающую публикацию. Он разместил в своем микроблоге архивное видео, на котором говорит о своих чувствах Алле Пугачевой. Однако не прошло и дня, как Филипп Киркоров удалил пост с признанием в любви к Примадонне.

Публикацию артист разместил в день выхода новой песни Аллы Пугачевой. Таким жестом он решил поддержать свою бывшую супругу. Для поклонников Филиппа Киркорова удаление поста стало непонятым. Ведь в публикации не было ничего такого. Многие уже давно привыкли к тому, что артист часто признается в любви своей экс-возлюбленной.

"Филипп, а почему вы удалили пост о Пугачевой?...Не по-мужски совсем", – написала одна из подписчиц Филиппа Киркорова.

Стоит отметить, что артист неоднократно признавался, что уже несколько лет не общается с Аллой Пугачевой. А после того, как звезда покинула родную страну, Филипп Киркоров старается сохранять нейтралитет и не высказывает свое мнение по этому поводу.

Ранее "Дни.ру" писали, что Филипп Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир.