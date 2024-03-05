Тест: хорошо ли вы знаете настоящую историю 8 Марта? / 8 вопросов о Международном женском дне / Справитесь?

Изначально Международный женский день не был праздником. Его основательница Клара Цеткин в 1910 году посвятила этот день борьбе за равноправие мужчин и женщин. Да и дата 8 марта утвердилась тоже не сразу. Только в 1977 году праздник стал международным и был закреплен резолюцией ООН.
Редакция "Дни.ру" подготовила для читателей подборку интересных вопросов о Международном женском дне. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете настоящую историю 8 Марта. Отвечайте на вопросы и сверяйте свои ответы с теми, которые указаны в конце статьи. Удачи!
1. Откуда Клара Цеткин была родом?
а. Из Германии
б. Из Дании
в. Из СССР
2. Какие страны начали отмечать 8 Марта первыми?
а. Германия и СССР
б. Франция, Дания, Германия и СССР
в. Австрия, Дания, Германия и Швейцария
3. С какого года в России (СССР) официально отмечают Международный женский день?
а. С 1914 года
б. С 1991 года
в. С 1921 года
4. В каком российском городе впервые отметили 8 Марта?
а. В Москве
б. В Санкт-Петербурге
в. В Екатеринбурге
5. Как назывался этот праздник в Европе во время второй волны феминизма?
а. Праздник женского равноправия
б. Международный женский день борьбы
в. Международный день феминизма
6. Какое отношение к 8 Марта имеет Февральская революция?
а. Она началась 8 марта
б. Никакого
в. Праздник был установлен как раз в ходе Февральской революции
7. В каком году в СССР 8 марта стал выходным днем?
а. В 1991 году
б. В 1965 году
в. В 1921 году
8. Как в СССР назывался орган власти, который занимался женскими вопросами?
а. Такого вообще не было
б. Отдел по борьбе за права женщин
в. Женотдел
Правильные ответы теста: 1-а (Из Германии), 2-в (Австрия, Дания, Германия и Швейцария), 3-в (С 1921 года), 4-б (В Санкт-Петербурге), 5-б (Международный женский день борьбы), 6-а (Она началась 8 марта), 7-б (В 1965 году), 8-в (Женотдел).