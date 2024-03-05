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Вторник 5 марта

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Тест для знатоков географии / Сможете отличить правду ото лжи?

Тест для знатоков географии / Сможете отличить правду ото лжи?
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Увлекаетесь географией? С легкостью сможете отличить реальный факт от вымысла? Тогда скорее проходите новый тест от "Дни.ру"!

С легкостью перечислите страны мира по размерам, плотности и численности населения? Хорошо изучали географию в школе или увлекаетесь сейчас? Тогда проверьте свои знания!

Вас ждет интересный тест с 12 утверждениями, однако не все из них соответствуют действительности. Только истинные знатоки географии смогут отличить реальный факт от вымысла. Желаем удачи!

Фото: pixabay.com

1. Джомолунгма и Эверест – это одна и та же гора.

2. Китай – крупнейшая страна мира по численности населения.

3. Самая глубокая точка на суше находится в России.

4. Бретань – исторический регион Великобритании.

5. В Каспийское море впадает всего одна река.

6. Бразилия больше Канады по размеру.

7. В территорию Индонезии входят более 17 тысяч остовов.

8. Монголия уступает всем странам по плотности населения.

9. Самая длинная река в мире расположена в Азии.

10. Из озера Байкал вытекает всего одна река.

11. Самый "жаркий" город в мира располагается в Мексике.

12. На флаге Эфиопии нет ни белого, ни красного, ни синего цвета.

Правильные ответы:

1. Правда

2. Ложь

3. Правда

4. Ложь

5. Ложь

6. Ложь

7. Правда

8. Правда

9. Ложь

10. Правда

11. Правда

12. Ложь

Это еще не все! "Дни.ру" предлагают пройти специальный тест, посвященный географии России. Настоящие патриоты точно справятся!

5 марта 2024, 12:33
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: попробуй угадать, какой стране принадлежит флаг

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