Тест: насколько хорошо вы помните героев сериала "Друзья"

Культовый сериал "Друзья" вышел на телеэкраны почти 30 лет назад. Ситком о жизни Нью-Йоркских друзей оказал большое влияние на индустрию и до сих пор является одним из самых просматриваемых шоу за всю историю.

Пожалуй, каждый из нас смотрел хотя бы один эпизод сериала "Друзья". Преданные поклонники же регулярно пересматривают любимые серии и даже могут процитировать ироничного Чендлера Бинга или спеть песню про "драного" кота. Ситком повествовал о жизни шестерых друзей: Рэйчел Грин, Моники Геллер, Фиби Буффе, Джоуи Триббиани, Чендлера Бинга и Росса Геллера.

Редакция "Дни.ру" пересмотрела на досуге несколько серий и вдохновилась на создание этого теста. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните героев сериала "Друзья". Правила максимально простые: отвечайте на вопросы и сверяйте свои ответы с теми, которые указаны в конце статьи. Погнали!

1. В первом сезоне Фиби влюбляется в ученого-физика по имени Дэвид. Однако роман героев завершается, потому что мужчину отправляют в долгую командировку. Куда он поехал?

а. В Минск, который в России

б. В Москву, которая в Белорусии

в. Просто в Казахстан

2. Как звали сестру-близнеца Фиби Буффе?

а. Рейчел

б. Фиби

в. Урсула

3. Какой праздник терпеть не мог Чендлер Бинг?

а. Новый год

б. День благодарения

в. Пасху

4. Кто из приглашенных знаменитостей исполнил роль одноклассника Рейчел и Моники, который основал клуб "Я ненавижу Рейчел"?

а. Райан Гослинг

б. Брэдли Купер

в. Брэд Питт

5. Какую героиню представлял Росс Геллер в своих интимных фантазиях?

а. Принцессу Лею из "Звездных воин"

б. Лорелей Ли из "Джентельмены предпочитают блондинок"

в. Сару Коннор из "Терминатора"

6. Кем все-таки работал Чендлер Бинг?

а. Риэлтором

б. Главным переводчиком в бюро переводов

в. Менеджером по закупкам

7. Какую песню Фиби Буффе никогда не исполняла в сериале "Друзья"?

а. О том, что жизнь не имеет смысла

б. О том, что крысы всю ночь хохотали

в. О том, что в Нью-Йорке орудуют вампиры

Фото: кадр из сериала "Друзья"

Правильные ответы: 1-а (В Минск, который в России), 2-в (Урсула), 3-б (День благодарения), 4-в (Брэд Питт), 5-а (Принцесса Лея из "Звездных воин"), 6-в (Менеджер по закупкам), 7-в (О том, что в Нью-Йорке орудуют вампиры).