Порадуй любимую женщину вкуснейшим тортом к 8 марта: рецепт десерта "Красный бархат"

Готовим необычную версию популярного торта с красивым разрезом для милых дам. Порадуй любимую 8 марта десертом "Красный бархат".

Подарки всегда приятны, но порой настоящая радость может быть доставлена с помощью маленького угощения. Кулинарный подарок, приготовленный с любовью, может стать замечательным способом порадовать любимую женщину. "Дни.ру" поделились рецептом торта "Красный бархат".

Для приготовления вертикального торта "Красный бархат" вам понадобятся следующие ингредиенты : 2 стакана пшеничной муки, 2 стакана сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя, 6 яиц, 180 грамм масла, 1 столовая ложка какао-порошка, 1 столовая ложка красного красителя, 500 грамм крем-сыра. Для украшения: сахарная пудра, фрукты, ягоды по вкусу.

1 шаг. Готовим коржи.

1. Разогрейте духовку до 180 °C.

2. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Затем вскипятите воду. Смешайте какао-порошок и краситель. Влейте к ним воду, муку следует соединить с разрыхлителем.

3. Яичную массу соединить лопаткой с сухими ингредиентами. Затем к получившейся смеси постепенно добавляйте какао-порошок с водой.

4. Разлейте тесто на противень и выпекайте коржи в духовке в течение 15 минут.

2 шаг. Приготовление крема.

1. Взбейте сливочное масло до образования пышной массы.

2. Добавьте к пышной массе сахарную пудру и крем-сыр. Хорошо взбейте до получения однородного крема.

3 шаг. Возвращаемся к коржам.

1. Сахарной пудрой следует посыпать два полотенца. Выложите на каждое по горячему коржу и снимите с них пергамент.

2. Скрутите бисквиты в рулеты вместе с полотенцами. Остудите. После этого, разверните коржи и уберите полотенца.

4 шаг. Собираем торт.

1. Нарежьте коржи из охлажденных пирогов на три полоски. Сложите коржи вертикально, создавая высоту торта.

2. Каждый корж следует обильно смазывать кремом.

3. В конце сборки оберните получившиеся торт пергаментом и перевежите ниткой по кругу. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа.

4. Затем достаньте торт из холодильника и приступайте к его декорированию. Добавьте фрукты и ягоды по вкусу вашей любимой дамы.