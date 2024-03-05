Порадуй любимую женщину вкуснейшим тортом к 8 марта: рецепт десерта "Красный бархат"

Подарки всегда приятны, но порой настоящая радость может быть доставлена с помощью маленького угощения. Кулинарный подарок, приготовленный с любовью, может стать замечательным способом порадовать любимую женщину. "Дни.ру" поделились рецептом торта "Красный бархат".
Для приготовления вертикального торта "Красный бархат" вам понадобятся следующие ингредиенты: 2 стакана пшеничной муки, 2 стакана сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя, 6 яиц, 180 грамм масла, 1 столовая ложка какао-порошка, 1 столовая ложка красного красителя, 500 грамм крем-сыра. Для украшения: сахарная пудра, фрукты, ягоды по вкусу.
1 шаг. Готовим коржи.
1. Разогрейте духовку до 180 °C.
2. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Затем вскипятите воду. Смешайте какао-порошок и краситель. Влейте к ним воду, муку следует соединить с разрыхлителем.3. Яичную массу соединить лопаткой с сухими ингредиентами. Затем к получившейся смеси постепенно добавляйте какао-порошок с водой.
4. Разлейте тесто на противень и выпекайте коржи в духовке в течение 15 минут.
2 шаг. Приготовление крема.
1. Взбейте сливочное масло до образования пышной массы.
2. Добавьте к пышной массе сахарную пудру и крем-сыр. Хорошо взбейте до получения однородного крема.
3 шаг. Возвращаемся к коржам.
1. Сахарной пудрой следует посыпать два полотенца. Выложите на каждое по горячему коржу и снимите с них пергамент.
2. Скрутите бисквиты в рулеты вместе с полотенцами. Остудите. После этого, разверните коржи и уберите полотенца.
4 шаг. Собираем торт.
1. Нарежьте коржи из охлажденных пирогов на три полоски. Сложите коржи вертикально, создавая высоту торта.
2. Каждый корж следует обильно смазывать кремом.
3. В конце сборки оберните получившиеся торт пергаментом и перевежите ниткой по кругу. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа.
4. Затем достаньте торт из холодильника и приступайте к его декорированию. Добавьте фрукты и ягоды по вкусу вашей любимой дамы.
Ваш Вертикальный торт "Красный бархат" готов к подаче! Приятного аппетита!