Поставила точку в споре: Ходченкова оголила живот после слухов о беременности

Популярная актриса была замечена на отдыхе с любимым. Светлана Ходченкова опубликовала разоблачающий снимок.

Любимица многих получила широкую известность после того, как на экраны вышла картина "Благословите женщину", в которой она сыграла роль Веры. Сейчас, помимо кинематографа, актриса активно развивает свои социальные сети. Долгое время поклонники артистки подозревали, что та находится в интересном положении. Однако Светлана Ходченкова все-таки поставила точку в споре.

На днях актриса отправилась в отпуск со своим любимым. Теперь привычные кадры на шесте сменились на провокационные снимки в купальнике. Так, Светлана Ходченкова оголила живот после слухов о беременности.

В своем микроблоге опубликовала фотографию, сделанную в зеркало. На снимке Светлана Ходченкова позирует в полный рост в купальнике цвета металлик. Однако вместо округлившегося животика поклонники заметили у звезды фильма "Благословите женщину" только пресс. Как известно, актриса тщательно следит за своей фигурой. Она активно занимается спортом и предпочитает употреблять только здоровую пищу.

Светлана Ходченкова. Фото: соцсети / @svetlana_khodchenkova

Стоит отметить, что Светлану Ходченкову подозревают в беременности уже не один год. Зачастую такие мысли возникают из-за нарядов актрисы. Иногда звезда сериал "Последняя репродукция" выходит в свет в провокационных образах, то они слишком объемные, то имеют сборку в области живота.

Ранее "Дни.ру" писали, что звезда России Светлана Ходченкова изменилась до неузнаваемости.