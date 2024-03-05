Разочаровал фанатов: почему SHAMAN отказался исполнять гимн России

SHAMAN, поднявшись на волне патриотических настроений, собрал многомиллионную армию поклонников.

Популярный российский певец SHAMAN за минувшие два года стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых отечественных звезд. Многомиллионной армии поклонников нравятся как вокальные данные Ярослава Дронова, так и его патриотические взгляды.

Примечательно, что славу автору и исполнителю песен принесли как раз композиции патриотической направленности, а свои концерты SHAMAN, как правило, завершает исполнением гимна России. Однако звезда разочаровала футбольных фанатов, отказавших выступить перед ними с главной песней страны.

Дело в том, что 21 марта национальная сборная по футболу должна принимать команду Сербии. Изначально ожидалась, что SHAMAN исполнит гимн России перед началом матча, но певец отказался от приглашения выступить на стадионе.

Для болельщиков сборной, среди которых есть и поклонники творчества Ярослава Дронова, его решение осталось загадкой. Меж тем, представители музыканта объяснили, почему он принял соответствующее решение.

"21 марта SHAMAN дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой "Ты моя", – уточнили в пресс-службе артиста.

Кстати, поклонники певца могут проверить, насколько хорошо они знакомы с творчеством SHAMAN, пройдя интересный тест, подготовленный "Дни.ру".