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Вторник 5 марта

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Готовим печеночный торт / Шаг за шагом к ИЗЫСКАННОМУ угощению / Подробный рецепт

Готовим печеночный торт / Шаг за шагом к ИЗЫСКАННОМУ угощению / Подробный рецепт
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Печеночный торт не только порадует вас и ваших близких своим изысканным вкусом, но и станет украшением любого стола.

Печеночный торт – это не только оригинальное, но и полезное блюдо, которое может украсить как повседневный, так и праздничный стол. Сочетание нежной печени, ароматной начинки и пикантного соуса делает этот торт настоящим кулинарным шедевром. Давайте разберемся, как приготовить этот необычный торт пошагово.

Ингредиенты:

– Для коржей:

– Говяжья печень – 400 г

– Яйца – 2 шт.

– Овсяная мука – 2 ст.л.

– Соль, перец – по вкусу

– Для начинки:

– Морковь – 1 шт.

– Для соуса:

– Классический йогурт – 80 г

– Горчица – 10 г

– Чеснок – 2 зубчика

– Для украшения:

– Яйцо – 2 шт.

– Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

Приготовление:

1. Подготовка теста для коржей: Взбейте говяжью печень в блендере до однородной массы. Добавьте яйца, овсяную муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до получения консистенции, напоминающей сметану.

2. Выпекание коржей: Нагрейте сковороду на медленном огне. Можете слегка смазать дно сковороды салфеткой, смоченной в масле, чтобы блины не прилипали. Выпекайте блины до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Приготовление начинки: Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Затем потушите ее на сковороде до мягкости.

4. Соус: Смешайте классический йогурт с горчицей и измельченным чесноком до однородности.

5. Сборка торта: На каждый блин наносите слой соуса, сверху выкладывайте слой начинки из моркови и слегка присаливайте. Повторяйте процесс, чередуя блины с начинкой, до исчерпания ингредиентов.

6. Украшение: Отварные яйца натрите на мелкой терке и равномерно распределите сверху торта. Украсьте зеленью для придания блюду свежести и аппетитного вида.

Теперь ваш печеночный торт готов к подаче!

5 марта 2024, 06:34
Фото: YouTube / @YuliyaSmall
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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