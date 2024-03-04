Народные приметы на Масленичную неделю / Календарь примет на середину марта

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Понедельник 4 марта

21:04Главные факты о Международном женском дне / История праздника / Что мы празднуем 8 марта? 20:31Народные приметы на Масленичную неделю / Календарь примет на середину марта 19:38Фастфуд по ГОСТу: чем баловали себя советские граждане? / Сосиска в тесте / Оригинальный рецепт 19:21Тест: попробуйте вспомнить культовые фильмы конца XX века по кадру / 15 ностальгических вопросов 19:08Вкусный и яркий завтрак для НЕЕ и НЕГО! Устрой романтичное утро! 18:59Тест: насколько хорошо вы помните сцены из советских комедий / 20 серьезных вопросов 18:18Мужчина отказался от сахара на 30 дней и вот что произошло! Результаты эксперимента! 18:11Вот это да! Представлена самая легкая сумка в мире! На 99% состоит из воздуха! 17:06Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры! 16:15Ефремова скоро выпустят? Грядет суд об освобождении актера по УДО / Отсидел лишь половину срока! 15:58ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей 15:37Тест: какой элемент соответствует вашей личности? Огонь, Вода, Земля или Воздух? 15:30Книги для детей – 5 лучших произведений для маленьких читателей / От классики до бестселлеров 15:14Мартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска" 14:45"Обморок": что случилось с Петросяном после выписки из больницы 14:34Лайфхаки: как развить любознательность и стать счастливее 14:01Это довело Дмитрия Маликова до слез: певец сделал громкое признание 13:33С любовью к себе – 5 простых способов сделать жизнь лучше / Берем на заметку! 13:17Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ 13:17ПРАВДА или ЛОЖЬ? Тест для любителей советского кино 13:1174-летняя жена иноагента Пугачева развлекается в Израиле под украинские песни 12:3770 лет со дня рождения Бориса Моисеева: взлеты и падения артиста, называвшего себя бриллиантом 12:26Это блюдо наладит вашу семейную жизнь: готовим куриные голени в медовом соусе 12:19Omoda S5 GT: Пора заняться спортом! 12:13"Все годы ты делал шоу за счет Оли": Погребняк упрекнула Даву в хайпе на имени Бузовой 12:06Тест по истории СССР / Ответьте правильно на 10 интересных вопросов 11:30Прилучный рассказал, как на самом деле относится к своей бывшей жене Муцениеце / Брутян в курсе? 11:19Стэйтем и Бандерас: какие западные новинки кино стали самыми просматриваемыми в феврале 11:11Влиятельный человек раскрыл причину расставания с Ивлеевой после скандальной вечеринки 10:48Увлекаетесь географией? Этот тест для вас – наберите 10 из 10 10:34Рухнувшая со сцены Орбакайте заявила, что живет в России и не планирует никуда уезжать 10:25 "Раздеваюсь каждый день": интимное признание 50-летнего холостяка Мити Фомина 09:5610 фраз для крепких и счастливых отношений / Говорите их чаще! 09:50Тест для смышленых: сможете ли вы отгадать старые русские загадки? 09:47Ольга Бузова собралась замуж: поклонники выбирают красивую дату церемонии. А кто жених? 09:20Пугачева одной фразой поставила на место своих критиков 09:08"Даже не знаю, чем я заслужила": Муцениеце поздравили с рождением дочери 09:05Что делать при аллергии: оказываем себе и близким первую помощь 06:13Где выгоднее покупать подарки к праздникам? Выбираем между онлайн– и офлайн-магазинами 03:09Можно ли навредить волосам, если мыть голову твердым шампунем? Ответ трихолога 00:32Почему очень хочется сладкого? На то есть три главных причины / Узнай прямо сейчас 21:22Кажется, что мужчина обманывает тебя? Вот как можно это понять! / Что делать, если появились подозрения? 19:35Мама стала подругой: негативная сторона тесного общения с родителями, о которой вы не знали 18:50Готовим роллы дома: c этим простейшим рецептом вы потеряете интерес к доставкам 17:23Тест: ответьте на 10 интересных вопросов о великих ученых 15:51Выбираем коврик для йоги и фитнеса / Идеальный вариант на каждый день 14:16Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР? 13:59Перенесшая операцию Кудрявцева столкнулась с непреодолимыми трудностями 11:51Тест: как хорошо вы помните школьный курс физики? 09:15Усталость, тревога, утомляемость? Причины возникновения с точки зрения восточной медицины. Методы коррекции
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Народные приметы на Масленичную неделю / Календарь примет на середину марта

Народные приметы на Масленичную неделю / Календарь примет на середину марта
77

Мы подготовили для вас календарь народных примет на Масленичную неделю. Чего ждать?

Издревле наши предки жили по приметам. Природа всегда подсказывала, каким будет лето, и ждать ли щедрого урожая. Особенное значение придавалось первому месяцу весны, ведь у славян когда-то это было начало года. В марте наши предки проводили гуляния, ходили друг к другу в гости и, конечно же, провожали зиму.

По сей день многие садоводы и огородники и те, кто не чурается народной мудрости, присматриваются к приметам. Дни с 11 по 17 марта – это дни Масленицы в 2024 году. Вот какие народные приметы известны в этот период.

11 марта

Если подует южный ветер в этот день, ждать тепла. Услышите синичку, знайте, что в скором времени настанет теплая погода.

12 марта

Если не будет мороза в этот день, значит, лето будет теплым. А увидите стаи грачей, будьте уверены, что урожай в этом году будет достойным.

13 марта

Дождь в этот день сулит лето с большим количеством осадков. Отсутствие снега на крышах говорит о скорой оттепели.

14 марта

Этот день во многом расскажет про будущее лето. Если ветер подует теплый, то ждать дождливого лета. Если же задует северный – тепло не придет.

15 марта

Возвращение зимней погоды в этот день сулит позднее цветение.

16 марта

Коль увидите воробьиные стаи в этот день под крышей – ждите тепла. А если услышите частый крик петуха, значит, погода еще долго не будет радовать.

17 марта

Прилет грачей в этот день говорит о том, что снег сойдет через месяц. Прилет птиц на старые гнезда сулит хорошую и теплую весну.

4 марта 2024, 20:31
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

По теме

Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы

Тимати примет участие в гала-показе российских дизайнеров на открытии Московской недели моды

Главные факты о Международном женском дне / История праздника / Что мы празднуем 8 марта?

Главные факты о Международном женском дне / История праздника / Что мы празднуем 8 марта?
Грядет любимый многими праздник, который является символом уважения, любви и поддержки к женщинам. 8 Марта ежегодно отмечается в разных странах мира. Популярный праздник, который ежегодно отмечается 8 марта, является одним из самых долгожданных и ожидаемых во многих странах.

Фастфуд по ГОСТу: чем баловали себя советские граждане? / Сосиска в тесте / Оригинальный рецепт

Фастфуд по ГОСТу: чем баловали себя советские граждане? / Сосиска в тесте / Оригинальный рецепт
Во времена СССР тоже был свой фастфуд. Как приготовить сосиску в тесте по старому советскому рецепту? Скорее записывайте! Сосиска в тесте появилась как альтернатива пирожкам.

Тест: попробуйте вспомнить культовые фильмы конца XX века по кадру / 15 ностальгических вопросов

Тест: попробуйте вспомнить культовые фильмы конца XX века по кадру / 15 ностальгических вопросов
В 90-е годы вышло огромное количество фильмов различных жанров и стилей. Предлагаем вам пройти тест, который покажет, насколько хорошо вы помните название культовых картин. В 1990-е годы на экраны было выпущено огромное количество по-настоящему отличных фильмов.

Вкусный и яркий завтрак для НЕЕ и НЕГО! Устрой романтичное утро!

Вкусный и яркий завтрак для НЕЕ и НЕГО! Устрой романтичное утро!
Порадовать своего партнера с утра завтраком в постель – отличный способ признаться в любви. "Дни.ру" поделились рецептами простых блюд, которые понравятся каждому. Если утро начать с внимания и заботы со стороны близкого человека, это может повлиять на его настроение и эмоциональное состояние на протяжении всего дня.

Тест: насколько хорошо вы помните сцены из советских комедий / 20 серьезных вопросов

Тест: насколько хорошо вы помните сцены из советских комедий / 20 серьезных вопросов
Наверняка вы смотрели многие советские комедии. Все ли детали из этих кинофильмов вы помните? Проверьте себя скорее! Как только включаешь советское кино, на душе становится тепло и радостно.

Выбор читателей

03/03ВскТест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР? 03/03ВскТест: ответьте на 10 интересных вопросов о великих ученых 04/03ПндУвлекаетесь географией? Этот тест для вас – наберите 10 из 10 02/03СбтОбъявлено о потере Аллы Пугачевой 03/03ВскСтоит ли мыть голову каждый день? Трихолог дал ответ 02/03СбтКТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат