Народные приметы на Масленичную неделю / Календарь примет на середину марта

Мы подготовили для вас календарь народных примет на Масленичную неделю. Чего ждать?

Издревле наши предки жили по приметам. Природа всегда подсказывала, каким будет лето, и ждать ли щедрого урожая. Особенное значение придавалось первому месяцу весны, ведь у славян когда-то это было начало года. В марте наши предки проводили гуляния, ходили друг к другу в гости и, конечно же, провожали зиму.

По сей день многие садоводы и огородники и те, кто не чурается народной мудрости, присматриваются к приметам. Дни с 11 по 17 марта – это дни Масленицы в 2024 году. Вот какие народные приметы известны в этот период.

11 марта

Если подует южный ветер в этот день, ждать тепла. Услышите синичку, знайте, что в скором времени настанет теплая погода.

12 марта

Если не будет мороза в этот день, значит, лето будет теплым. А увидите стаи грачей, будьте уверены, что урожай в этом году будет достойным.

13 марта

Дождь в этот день сулит лето с большим количеством осадков. Отсутствие снега на крышах говорит о скорой оттепели.

14 марта

Этот день во многом расскажет про будущее лето. Если ветер подует теплый, то ждать дождливого лета. Если же задует северный – тепло не придет.

15 марта

Возвращение зимней погоды в этот день сулит позднее цветение.

16 марта

Коль увидите воробьиные стаи в этот день под крышей – ждите тепла. А если услышите частый крик петуха, значит, погода еще долго не будет радовать.

17 марта

Прилет грачей в этот день говорит о том, что снег сойдет через месяц. Прилет птиц на старые гнезда сулит хорошую и теплую весну.