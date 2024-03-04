Тест: насколько хорошо вы помните сцены из советских комедий / 20 серьезных вопросов

Наверняка вы смотрели многие советские комедии. Все ли детали из этих кинофильмов вы помните? Проверьте себя скорее!



Как только включаешь советское кино, на душе становится тепло и радостно. Комедийные фильмы, снятие в СССР, – это кладезь юмора, хитросплетенных сюжетов и самых обаятельных персонажей. Кажется, что даже отрицательные герои в комедиях Гайдая, Рязанова и других советских режиссеров совершенно безобидные характерные персонажи, вызывающие или сочувствие или даже долю понимания.

Вспомните, к примеру, Гену Козодоева из фильма "Бриллиантовая рука" (1969). В фантастическом исполнении Андрея Миронова этот злодей с первых минут появления на экране очаровывает зрителя. А его дуэт с Анатолием Папановым стал своего рода одним из "знаков качества" этого фильма.

А кто не знает Шурика? Его приключения в нескольких фильмах – это тоже культовые комедии советского кино. Но при просмотре кинолент за главным мы часто пропускаем важные детали. Вы уверены, что помните все из советских комедий? Пройдите тест и узнайте, какой вы киноман.