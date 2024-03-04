Фастфуд по ГОСТу: чем баловали себя советские граждане? / Сосиска в тесте / Оригинальный рецепт

Сосиска в тесте появилась как альтернатива пирожкам. Как правило, готовили их в жареном или печеном виде. Особенно популярными сосиски в тесте были на рубеже 80-х. Их готовили в вафельном тесте.
Этот советский фастфуд продавался не только в пирожковых, но и в сосисочных. Предлагаем вам добавить нотку ностальгии к вашему меню и приготовить сосиску в тесте по ГОСТу.
Для этого понадобятся следующие ингредиенты:
300 миллилитров воды
650 граммов муки
500 граммов сосисок
8 граммов соли
2 яйца
50 граммов маргарина
50 граммов сахара
20 граммов дрожжей
Растительное масло
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде.
2. Добавьте соль, яйца, муку и размягченный маргарин к воде с дрожжами и сахаром.
3. Замесите тесто и оставьте его на пару часов, чтобы оно подошло. Во время расстойки еще раз его перемесите примерно через час.
4. Раскатайте тесто и сделайте из него тонкие жгуты. Заверните в них предварительно отваренные сосиски (отварить — это обязательно!).
5. Оставьте сосиски в тесте на 15 минут для расстойки. После этого смажьте их сырым яйцом и выпекайте примерно 10 минут при температуре 180 градусов.
Ваши сосиски в тесте по ГОСТу готовы! Приятного аппетита!