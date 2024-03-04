Вкусный и яркий завтрак для НЕЕ и НЕГО! Устрой романтичное утро!

Порадовать своего партнера с утра завтраком в постель – отличный способ признаться в любви. "Дни.ру" поделились рецептами простых блюд, которые понравятся каждому.



Если утро начать с внимания и заботы со стороны близкого человека, это может повлиять на его настроение и эмоциональное состояние на протяжении всего дня. Например, можно устроить романтическое утро. Рекомендуем приготовить вкусный и яркий завтрак для нее и него.

Рецепт овсянки с бананом, медом и клубникой в микроволновке

Из ингредиентов вам понадобятся: 3 столовые ложки овсяных хлопьев, 1 стакан молока, 200 граммов сливочного масла, 2 чайные ложки меда, 1 банан, 30 граммов клубники.

1 шаг: В глубокую чашку положите овсяные хлопья. Их следует залить молоком. Затем поставьте чашку в микроволновку и нагрейте на максимальной мощности в течение 2–3 минут или до тех пор, пока овсянка не станет готовой.

2 шаг:

Пока овсянка готовится, займитесь бананом. Его следует нарезать на кружочки.

3 шаг: Когда овсянка готова, добавьте к ней в чашку сливочное масло, нарезанный банан, мед и клубнику сверху.

Рецепт творожных панкейков

Из ингредиентов вам понадобятся : 6 яиц, 400 граммов творога, 50 граммов сахара, 4 столовые ложки муки, цедра лимона, пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, 1 пакетик ванилина.

1 шаг: У яиц следует отделить желток от белка. Взбивайте яичные белки до состояния устойчивой пены.

2 шаг: В миске смешайте творог, желтки, ванилин, муку, цедру лимона, разрыхлитель и сахар. Хорошо взбейте миксером до однородной массы.

3 шаг: В получившуюся смесь постепенно вводите лопаткой белковую пену.

4 шаг: Разогрейте сковороду и добавьте немного масла для жарки.

5 шаг:

Подавайте панкейки с медом, сиропом, ягодами или фруктами по вкусу вашего любимого человека.

Рецепт какао с шоколадной пастой

Выкладывайте тесто ложкой на сковороду, формируя панкейки. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Из ингредиентов вам понадобится : 500 миллилитров молока, 100 грамм шоколадной пасты и 2 столовые ложки какао порошка.

1 шаг: В маленькой кастрюле смешайте какао-порошок, шоколадную пасту и сахар.

2 шаг: Добавьте молоко к какао и шоколадной пасте.

3 шаг: Нагревайте на среднем огне, пока смесь не станет горячей. Доводите какао до кипения. Напиток следует постоянно помешивать, чтобы не образовывались комочки.