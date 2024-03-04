Мужчина отказался от сахара на 30 дней и вот что произошло! Результаты эксперимента!

Интересный опыт над собой поставил пользователь Сети. Он рассказал о последствиях отказа от сахара.

Владелец Ютуб-канала Nick Chernobaev откровенно признался, что всегда любил сладкое. И вот однажды его светский выход стал для него печальным событием: парень понял, что еле-еле влез в любимые брюки. Что делать и в чем причина?

Он решил, что дело в большом количестве сладостей и скромной физической нагрузке. Блогер признался, что ведет по большей части сидячий образ жизни, и это, очевидно, не могло не сказаться на его весе. Также ютубер посетовал на выросший живот. По словам экспериментатора, он решился отказаться от сахара на месяц и посмотреть, произойдут ли какие-либо серьезные перемены.



Окружность талии должна быть меньше половины роста человека, как заявил владелец Ютуб-канала. Его собственные параметры не соответствовали норме — талия была равна 88 сантиметрам. И вот он начал эксперимент, поскольку мотивация была высокой.

Что делал блогер?

Нашел замену сахару в природных продуктах – фруктах, сухофруктах, бананах и яблоках. По словам блогера, отличный десерт – это печеные яблоки.

Важно перетерпеть "ломку" по сахару через несколько дней, как утверждает ютубер. Для этого он решил обмануть свои рецепторы – купил чай со вкусом трюфеля. После нескольких недель отсутствия сладостей пропадает привычка есть сладкое после приема пищи, как рассказал блогер.

Каких результатов он достиг?

По словам парня из Сети, он прибавил к своему эксперименту упражнения на пресс. В итоге, по его признанию, тело стало рельефнее, но он не похудел — все же во время 30-дневного воздержания от сладкого у него были срывы. При этом блогер признался, что ощутил необходимость ограничить сладкое, так как ему уже более 30 лет.