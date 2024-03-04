Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры!

Наследница звездной пары появилась на телевидение. В Сеть утекли уникальные кадры дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Союз звездной пары является примером для подражания у многих. Общественность восхищаются отношениями двух артистов. Несмотря на то, что они открыто говорят о своих чувствах друг к другу, подробности их личной жизни всегда закрыты от посторонних глаз. Более того, Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева избегают внимания к своим детям.

На днях вышел новый выпуск телевизионной программы "Шоу Воли". На нем оператором удалось запечатлеть, как выглядит восьмилетняя наследница Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Кадры получались по-настоящему уникальными. Ведь артисты стараются скрывать своих детей от широкой публики.

В эфире шоу Ляйсан Утяшева решила подарить Павлу Воле седьмого питомца. Артистка решила завести щенка по кличке Пух. И чтобы супруг точно не был против еще одного животного в семье, преподнести подарок она решила на глазах зрителей. Оказалось, что в зале помимо поклонников шоу находилась дочь артистов София, которой Павел Воля передал питомца.

Фото: кадр Rutube / Шоу Воли

Операторы запечатлели момент передачи животного от артиста его наследнице. Девочка выглядела очень счастливой. Поклонников Павла Воли наверняка порадовало появление в кадре 8-летней Софии. Стоит отметить, что девочка растет красавицей, и наверняка в будущем разобьет не одно мужское сердце.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике.