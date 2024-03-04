Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры!

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Понедельник 4 марта

17:06Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры! 16:15Ефремова скоро выпустят? Грядет суд об освобождении актера по УДО / Отсидел лишь половину срока! 15:58ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей 15:37Тест: какой элемент соответствует вашей личности? Огонь, Вода, Земля или Воздух? 15:30Книги для детей – 5 лучших произведений для маленьких читателей / От классики до бестселлеров 15:14Мартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска" 14:45"Обморок": что случилось с Петросяном после выписки из больницы 14:34Лайфхаки: как развить любознательность и стать счастливее 14:01Это довело Дмитрия Маликова до слез: певец сделал громкое признание 13:33С любовью к себе – 5 простых способов сделать жизнь лучше / Берем на заметку! 13:17Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ 13:17ПРАВДА или ЛОЖЬ? Тест для любителей советского кино 13:1174-летняя жена иноагента Пугачева развлекается в Израиле под украинские песни 12:3770 лет со дня рождения Бориса Моисеева: взлеты и падения артиста, называвшего себя бриллиантом 12:26Это блюдо наладит вашу семейную жизнь: готовим куриные голени в медовом соусе 12:19Omoda S5 GT: Пора заняться спортом! 12:13"Все годы ты делал шоу за счет Оли": Погребняк упрекнула Даву в хайпе на имени Бузовой 12:06Тест по истории СССР / Ответьте правильно на 10 интересных вопросов 11:30Прилучный рассказал, как на самом деле относится к своей бывшей жене Муцениеце / Брутян в курсе? 11:19Стэйтем и Бандерас: какие западные новинки кино стали самыми просматриваемыми в феврале 11:11Влиятельный человек раскрыл причину расставания с Ивлеевой после скандальной вечеринки 10:48Увлекаетесь географией? Этот тест для вас – наберите 10 из 10 10:34Рухнувшая со сцены Орбакайте заявила, что живет в России и не планирует никуда уезжать 10:25 "Раздеваюсь каждый день": интимное признание 50-летнего холостяка Мити Фомина 09:5610 фраз для крепких и счастливых отношений / Говорите их чаще! 09:50Тест для смышленых: сможете ли вы отгадать старые русские загадки? 09:47Ольга Бузова собралась замуж: поклонники выбирают красивую дату церемонии. А кто жених? 09:20Пугачева одной фразой поставила на место своих критиков 09:08"Даже не знаю, чем я заслужила": Муцениеце поздравили с рождением дочери 09:05Что делать при аллергии: оказываем себе и близким первую помощь 06:13Где выгоднее покупать подарки к праздникам? Выбираем между онлайн– и офлайн-магазинами 03:09Можно ли навредить волосам, если мыть голову твердым шампунем? Ответ трихолога 00:32Почему очень хочется сладкого? На то есть три главных причины / Узнай прямо сейчас 21:22Кажется, что мужчина обманывает тебя? Вот как можно это понять! / Что делать, если появились подозрения? 19:35Мама стала подругой: негативная сторона тесного общения с родителями, о которой вы не знали 18:50Готовим роллы дома: c этим простейшим рецептом вы потеряете интерес к доставкам 17:23Тест: ответьте на 10 интересных вопросов о великих ученых 15:51Выбираем коврик для йоги и фитнеса / Идеальный вариант на каждый день 14:16Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР? 13:59Перенесшая операцию Кудрявцева столкнулась с непреодолимыми трудностями 11:51Тест: как хорошо вы помните школьный курс физики? 09:15Усталость, тревога, утомляемость? Причины возникновения с точки зрения восточной медицины. Методы коррекции 06:27Стоит ли мыть голову каждый день? Трихолог дал ответ 03:19Как эмоции мешают нам зарабатывать и что с ними делать? / Советы бизнес-психолога 00:13Дом мечты: купить готовый или построить самому? / Принимаем верное решение 23:14Объявлено о потере Аллы Пугачевой 22:14"Жизнь не будет прежней": перекроенная хирургами Вика Боня перестала говорить 21:41КТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат 21:18Есть 10 способов понять, что ты любишь мужчину / Эмоциональные и физиологические признаки 19:21ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры!

Красавица-дочка! Вот как выглядит 8-летняя наследница Утяшевой и Воли! Уникальные кадры!
118

Наследница звездной пары появилась на телевидение. В Сеть утекли уникальные кадры дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Союз звездной пары является примером для подражания у многих. Общественность восхищаются отношениями двух артистов. Несмотря на то, что они открыто говорят о своих чувствах друг к другу, подробности их личной жизни всегда закрыты от посторонних глаз. Более того, Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева избегают внимания к своим детям.

На днях вышел новый выпуск телевизионной программы "Шоу Воли". На нем оператором удалось запечатлеть, как выглядит восьмилетняя наследница Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Кадры получались по-настоящему уникальными. Ведь артисты стараются скрывать своих детей от широкой публики.

В эфире шоу Ляйсан Утяшева решила подарить Павлу Воле седьмого питомца. Артистка решила завести щенка по кличке Пух. И чтобы супруг точно не был против еще одного животного в семье, преподнести подарок она решила на глазах зрителей. Оказалось, что в зале помимо поклонников шоу находилась дочь артистов София, которой Павел Воля передал питомца.

Фото: кадр Rutube / Шоу Воли
Фото: кадр Rutube / Шоу Воли

Операторы запечатлели момент передачи животного от артиста его наследнице. Девочка выглядела очень счастливой. Поклонников Павла Воли наверняка порадовало появление в кадре 8-летней Софии. Стоит отметить, что девочка растет красавицей, и наверняка в будущем разобьет не одно мужское сердце.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике.

4 марта 2024, 17:06
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
RuTube / Шоу Воли✓ Надежный источник

По теме

Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике

"Хотелось бы снова увидеть Дубцову и Тимати худыми": Воля высказался о возвращении "Фабрики звезд"
Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Ефремова скоро выпустят? Грядет суд об освобождении актера по УДО / Отсидел лишь половину срока!

Ефремова скоро выпустят? Грядет суд об освобождении актера по УДО / Отсидел лишь половину срока!
В скором времени суд вынесет решение по делу Михаила Ефремова. Вопрос касается условно-досрочного освобождения (УДО) актера. Как сообщает источник, в скором времени будет решаться вопрос о возможном освобождении актера Михаила Ефремова из тюрьмы.

ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей

ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей
Порадовать любую даму в праздник можно не только подарками, но и угощениями. Предлагаем приготовить интересный напиток, после которого каждый будет просить добавки. Зачастую многие привыкли пить за столом дома чай или кофе.

Тест: какой элемент соответствует вашей личности? Огонь, Вода, Земля или Воздух?

Тест: какой элемент соответствует вашей личности? Огонь, Вода, Земля или Воздух?
Стихии планеты Земля отражают во многом наши качества характера и восприятие жизни. Хотите узнать, какая из них наиболее вам близка? В природе все взаимосвязано.

Книги для детей – 5 лучших произведений для маленьких читателей / От классики до бестселлеров

Книги для детей – 5 лучших произведений для маленьких читателей / От классики до бестселлеров
Приучить ребенка к чтению – задача не из простых. Крайне важно к этому вопросу подойти осознанно и не спугнуть малыша пресловутым "так надо". Публикуем подборку интересных произведений из мира детской и подростковой литературы. Книги для детей, безусловно, должны быть яркими и красочными.

Мартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска"

Мартиросян высмеял поведение Тодоренко в музыкальном шоу "Маска"
В минувшее воскресенье вышел третий выпуск пятого сезона популярного телешоу "Маска". В ходе съемок музыкального шоу "Маска", где Гарик Мартиросян выступил в роли гостевого члена жюри, произошел забавный случай.

Выбор читателей

02/03СбтТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ 03/03ВскТест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР? 03/03ВскТест: ответьте на 10 интересных вопросов о великих ученых 02/03СбтОбъявлено о потере Аллы Пугачевой 02/03СбтКТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат 03/03ВскСтоит ли мыть голову каждый день? Трихолог дал ответ