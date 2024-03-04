Ефремова скоро выпустят? Грядет суд об освобождении актера по УДО / Отсидел лишь половину срока!

В скором времени суд вынесет решение по делу Михаила Ефремова. Вопрос касается условно-досрочного освобождения (УДО) актера.

Как сообщает источник, в скором времени будет решаться вопрос о возможном освобождении актера Михаила Ефремова из тюрьмы. Ходатайство о его УДО уже согласовано. Сообщается, что недавно прошло заседание по этому вопросу в колонии, где артист отбывает срок.

Также источник информирует, что все необходимые документы по этому вопросу уже отправлены в Алексеевский суд Белгородской области, где и будет принято окончательно решение о дальнейшей судьбе Михаила Ефремова.

Скорее всего, результат будет известен уже через три недели. По словам источника, документы должны поступить в канцелярию суда в самое ближайшее время, а после этого суд должен вынести решение до истечения 20 дней с момента поступления ходатайства.

В колонию Михаил Ефремов попал осенью 2020 года. На данный момент он отсидел половину срока – актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Ранее поданное аналогичное ходатайство об УДО было отклонено судом.

Михаил Ефремов был признан виновным по статье 264 УК РФ. Его вождение за рулем в нетрезвом состоянии стало причиной ДТП. В результате происшествия погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

Ранее о судьбе Михаила Ефремова не раз напоминали общественности его друзья и коллеги. Так, например, осенью 2023 года Иван Охлобыстин заявил, что Ефремова стоит выпустить из тюрьмы, так как тот "все осознал". Также Охлобыстин ссылался на то, что за время нахождения в колонии у его коллеги сильно ухудшилось состояние здоровья.

