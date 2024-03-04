ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей

Зачастую многие привыкли пить за столом дома чай или кофе. Однако, почему бы не порадовать любимых необычным коктейлем. Предлагаем приготовить напиток для любимых дам к 8 марта. Делимся рецептом домашнего грейпфрутового лимонада с корицей.
Ингредиенты:
- один грейпфрут;
- один лимон среднего размера;
- три палочки корицы;
- один литр газированной воды
Не забудьте подготовить лед.
1 шаг: выжмите сок из грейпфрута и лимона. Затем смешайте два получившихся сока вместе. Можно добавить немного сахара.
2 шаг: в получившейся смеси замочите палочку корицы. Ее следует оставить в соке на 30 минут.
3 шаг: затем следует вынуть корицу из соков. Разбавьте получившийся напиток газированной водой.
4 шаг: подавайте лимонад со льдом. Также украсьте бокал долькой грейпфрута и корицей.