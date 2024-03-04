ВКУСНЕЙШИЙ безалкогольный напиток на 8 марта! Рецепт грейпфрутового лимонада с корицей

Порадовать любую даму в праздник можно не только подарками, но и угощениями. Предлагаем приготовить интересный напиток, после которого каждый будет просить добавки.

Зачастую многие привыкли пить за столом дома чай или кофе. Однако, почему бы не порадовать любимых необычным коктейлем. Предлагаем приготовить напиток для любимых дам к 8 марта. Делимся рецептом домашнего грейпфрутового лимонада с корицей.

Ингредиенты:

один грейпфрут;

один лимон среднего размера;

три палочки корицы;

один литр газированной воды





Не забудьте подготовить лед.





1 шаг: выжмите сок из грейпфрута и лимона. Затем смешайте два получившихся сока вместе. Можно добавить немного сахара.

2 шаг: в получившейся смеси замочите палочку корицы. Ее следует оставить в соке на 30 минут.



3 шаг: затем следует вынуть корицу из соков. Разбавьте получившийся напиток газированной водой.



4 шаг: подавайте лимонад со льдом. Также украсьте бокал долькой грейпфрута и корицей.

