"Обморок": что случилось с Петросяном после выписки из больницы

Евгений Петросян перенес операцию, пока Татьяна Брухунова развлекалась в Китае.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян постепенно приходит в норму после хирургического вмешательства. Не так давно его госпитализировали с переломом. Врачам пришлось провести операцию, чтобы восстановить здоровье 78-летней звезды юмора.

Примечательно, что пока сатирик лежал в больнице, его молодая жена Татьяна Брухунова развлекалась в Китае и заваливала социальные сети фотографиями с отдыха. По данным СМИ, в какой-то момент Евгению Петросяну стало очень плохо из-за подскочившего давления, поэтому ему пришлось вызвать медиков в палату.

Однако сейчас основатель театра "Кривое зеркало" восстанавливается в домашних условиях. Молодуха уже вернулась из отпуска и находит время для супруга. Евгений Петросян после выписки из больницы даже выбрался в ресторан со своей 24-летней половинкой.

Разумеется Татьяна Брухунова вновь завалила соцсети снимками. На сей раз она фотографировала еду и показывала подписчикам роскошную жизнь жены известного и богатого мужчины.

"Татаки из масляной рыбы – разрыв вкусовых рецепторов, обморок вкуса", – подписала фото Татьяна Брухунова.

Она также показала блюдо, которое выбрал Евгений Петросян. Юморист предпочел вырезку ягненка с овощами. Также пара заказала осьминога с томатами и чизкейк на десерт.