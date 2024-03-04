Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ

8 марта – прекрасный повод порадовать маму. С нашими простыми рецептами вы сможете приготовить для любимой мамы праздничный ужин.



Мы привыкли поздравлять мам с 8 марта цветами и конфетами. Но если придумать что-то пооригинальнее? Предлагаем простые рецепты, из которых можно приготовить праздничный ужин.

Закуска из лаваша

Это блюдо можно приготовить за несколько минут. С начинкой можно поэкспериментировать. Один из вариантов: смешать вареные яйца, крабовые палочки, тертый сыр, чеснок и зелень с майонезом. Распределить начинку по лавашу, завернуть в рулет. Убрать закуску в холодильник на некоторое время, перед подачей нарезать рулет небольшими кусочками.

Ленивое хачапури

Смешать яйцо, соль, сахар, молоко, муку и немного разрыхлителя. Натереть сыр сулугуни, все смешать. Разогреть сковороду на плите, смазать маслом. Вылить сырное тесто на сковороду, жарить с закрытой крышкой 6-7 минут, затем перевернуть и жарить еще 2-3 минуты. Смазать горячее хачапури сливочным маслом.

Спагетти с сосисками в томатном соусе

Сварить спагетти в подсоленной воде. На сковороде обжарить лук и чеснок, добавить протертые томаты и зелень. Сосиски нарезать кружочками и обжарить вместе с томатами. Смешать со спагетти, посыпать тертым сыром.

Шоколадные маффины в чашках

Смешать муку, разрыхлитель, какао, сахар и ванилин. Добавить молоко, яйцо и растительное масло. Смешать и разложить по чашкам, заполняя их наполовину. Выпекать в микроволновой печи 3 минуты.