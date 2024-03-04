70 лет со дня рождения Бориса Моисеева: взлеты и падения артиста, называвшего себя бриллиантом

В понедельник, 4 марта, свой юбилей мог бы отметить советский и российский певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев. Рассказываем о взлетах и падениях артиста, который называл себя бриллиантом.

Борис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года в городе Могилев, Белорусской ССР. По рассказам самого певца, мать родила его в тюрьме, однако эта информация опровергалась земляками исполнителя.

Детство будущего артиста не было похоже на сказку. Будучи ребенком, Борис Моисеев часто болел, из-за чего родительница записала его в кружок по танцам. Мама мальчика считала, что это хоть как-то укрепит его здоровье. Впрочем, занятия хореографией будущему артисту нравились. Он настолько преисполнился, что, окончив школу, поехал покорять сначала Минск, а после и Москву.

Редакция "Дни.ру" рассказывает читателям, каким был путь к славе Бориса Моисеева. В столь знаменательную дату пишем о взлетах и падениях артиста, называвшего себя бриллиантом.

Борис Моисеев. Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com

Закончив школу Борис Моисеев поступил в хореографическое училище города Минск и после его окончания приступил к построению своей карьеры. Артист поработал во многих странах СНГ и даже создал собственное трио "Экспрессия". Вместе с коллегами он выступал в Юрмале и был замечен там Аллой Пугачевой. Народная исполнительница пригласила молодого и талантливого Моисеева в свою команду. На протяжении почти 10 лет артист трудился в коллективе звездной Примадонны.

Однако Борис Моисеев мечтал отправиться со своим трио в свободное плаванье, поэтому принял решение покинуть команду Пугачевой. Вместе с коллегами по "Экспрессии" он выступал в Италии, Франции и Америке, но в 91-ом году прошлого столетия команда вернулась в Россию. Борис Моисеев изменил название своего коллектива на "Борис Моисеев и его леди".

Заслуженный артист Российской Федерации долго и упорно трудился над созданием своего имени. В 1993 году он удостоился премии "Овация" за спектакль, посвященный памяти Фредди Меркьюри, а в 1997 выпустил свой первый сольный альбом. За всю свою карьеру Борис Моисеев создал 11 альбомов, поставил большое количество шоу и даже сыграл пару ролей в кино.

В 2010 году исполнитель хита "Зведочка" попал в медучреждение с подозрением на инсульт. Позже у артиста парализовало всю левую часть тела, но выкарабкаться он тогда смог. Несмотря на то что здоровье танцора и музыканта было подорвано, свои выступления он не оставил. После второго инсульта в 2015 году Борис Моисеев покинул сцену. До своей кончины, которая случилась 21 сентября 2022-го, он практически не выходил в свет.

В одном из интервью заслуженный артист признавался, что считает себя бриллиантом, пусть и не самым чистым. Борис Моисеев в следующей жизни хотел бы стать мотыльком.