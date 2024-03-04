ПРАВДА или ЛОЖЬ? Тест для любителей советского кино

Тест состоит из 10 тезисов о советских фильмах. Сможете угадать, какие утверждения соответствуют действительности?

Если вы любите смотреть советские фильмы или помните большинство из них наизусть, то новый тест от "Дни.ру" идеально подойдет вам, чтобы проверить знания. Необходимо решить: ПРАВДА или ЛОЖЬ приведена в качестве тезиса.

Тест состоит из десяти утверждений, посвященных десяти шедеврам советского кино. Одна только некоторые из них соответствуют действительности. Вспомнить все смогут только настоящие любители фильмов!





I. В киноленте "Мимино" герой Вахтанга Кикабидзе был родом из Дилижана.

II. Роль товарища Саахова в "Кавказской пленнице" исполнил Армен Джигарханян.

III. Семен Фарада снимался в фильме "Гараж".

IV. "Полосатый рейс" начинается с песни "Арлекино".

V. В картине "Москва слезам не верит" главная героиня одна воспитывала дочь.

VI. В фильме "Служебный роман" Андрей Мягков исполнил роль Самохвалова.

VII. В киноленте "Ирония судьбы" Барбара Брыльска говорила голосом Валентины Талызиной.

VIII. Герой Евгения Леонова в "Джентльменах удачи" носил прозвище Профессор.

IX. "Полет на дельтаплане" звучит в картине "Родня".

X. В фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" снимались настоящие итальянцы.

Результаты теста:

I. Ложь

II. Ложь

III. Правда

IV. Ложь

V. Правда

VI. Ложь

VII. Правда

VIII. Ложь

IX. Правда

X. Правда

Отлично! Тест пройдет, но расслабляться пока рано. Давайте еще вспомним любимые советские фильмы. Сможете угадать, в каких картинах звучат песни, подобранные "Дни.ру"?