Это блюдо наладит вашу семейную жизнь: готовим куриные голени в медовом соусе

Если привычная запеченная курица в духовке надоела, и хочется разнообразить повседневное меню, попробуйте приготовить куриные голени в медовом соусе. От этого блюда вся семья будет в восторге. А вам не придется тратить весь день на создание кулинарного шедевра. Простой рецепт и самых привычных ингредиентов сделает обычный ужин по-настоящему праздничным.
Что понадобится?
80 гр. кетчупа
250 гр. жидкого меда
100 мл. соевого соуса
1 ч.л. сушеного чеснока
10 куриных голеней
Кетчуп, мед, соевый соус и чеснок перемешать и сделать соус. Равномерно залить им куриные голени, распределить соус. Выложить куриные голени на противень, застеленный фольгой. Запекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.
Этот простой рецепт поможет вам быстро приготовить невероятно вкусный ужин. Это блюдо точно способно наладить семейную жизнь и собрать всех близких за одним столом.