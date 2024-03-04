Прилучный рассказал, как на самом деле относится к своей бывшей жене Муцениеце / Брутян в курсе?

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись около 4 лет назад, однако отношения в некогда счастливой семье выясняются и по сей день. Дело в основном касается их совместных детей.

После громкого развода в феврале 2020 года Павел Прилучный недолго ходил в холостяках. Спустя всего два года актер повел под венец свою новую избранницу – Зепюр Брутян. Молодая артистка за это время успела подружиться с детьми супруга и даже родить их совместного с Павлом ребенка. Однако бывшая жена популярного "Мажора" регулярно дает о себе знать. В основном проблема в алиментах, которых, по мнению Агаты Муцениеце, не хватает.

Некогда возлюбленные все проблемы решают через суд, однако недавно в дело вмешалась и Зепюр. Брутян не понравилось, что бывшая жена ее супруга наговаривает на их семью.

Агата рассказывала ранее поклонникам, что подарки, которые Павел Прилучный дарит своим детям, остаются только в их доме. По словам Муцениеце, наследникам не разрешается брать презенты к маме.

Новая избранница актера поспешила опровергнуть эту информацию и даже наглядно показала, что дети могут брать подарки домой. Но Агата продолжала стоять на своем. Поклонники звездной троицы все ждали, когда в эти разборки вмешается Павел Прилучный. Однако популярный "Мажор" предпочитал не выносить сор из избы и никак не комментировал ситуацию публично.

Накануне Павел Прилучный дал новое интервью и рассказал журналистам, как на самом деле относится к своей бывшей жене Муцениеце. По словам 36-летнего актера, он не имеет права говорить в негативном ключе о матери своих наследников. Артист считает, что это неправильно.