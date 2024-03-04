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Понедельник 4 марта

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Тест по истории СССР / Ответьте правильно на 10 интересных вопросов

Тест по истории СССР / Ответьте правильно на 10 интересных вопросов
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Новый тест от "Дни.ру" посвящен советской истории. К каждому из 10 вопросов подходит всего один ответ из трех предложенных.

Помните всех правителей СССР? Хорошо осведомлены о достижениях Советского Союза? Значит пришло время проверить свои исторические знания. "Дни.ру" предлагают пройти интересный тест из десяти не самых простых вопросов.

Тест посвящен истории СССР. В каждом вопросе необходимо выбрать один из трех предложенных ответов. Удачи!

1. Какого государственного деятеля прозвали "Всесоюзным старостой"

а. Сталин

б. Ленин

в. Калинин

2. Какой советский политик был убит с помощью ледоруба?

а. Суслов

б. Тухачевский

в. Троцкий

3. Какая страна не входила в ЗСФСР?

а. Казахстан

б. Грузия

в. Армения

4. Какой псевдоним носил Сталин?

Фото: pixabay.com

а. Джуга

б. Коба

в. Рембо

5. Кто получил звание Маршал Советского Союза раньше?

а. Жуков

б. Баграмян

в. Ворошилов

6. Какой генсек правил меньше?

а. Черненко

б. Андропов

в. Хрущев

7. Какую должность носил Горбачев в конце правления?

Фото: pixabay.com

а. Председатель Парламента СССР

б. Президент СССР

в. Генеральный секретарь Союзных республик

8. Сколько лет просуществовал Советский Союз?

а. Меньше 50

б. Около 70

в. Больше 100

9. Какое утверждение не соответствует действительности?

а. СССР построил первую подводную лодку

б. СССР отправил первого человека в космос

в. СССР был чемпионом Европы по футболу

10. Чем известна Беловежская пуща?

а. Там похоронили Брежнева

б. Там утвердили распад СССР

в. Там проводили испытания советских ракет

Правильные ответы на тест: 1 – в (Калинин), 2– в (Троцкий), 3 – а (Казахстан), 4 – б (Коба), 5 – в (Ворошилов), 6 – а (Черненко), 7 – б (Президент СССР), 8 – б (Около 70), 9 – а (СССР построил первую подводную лодку), 10 – б (Там утвердили распад СССР).

Если вы справились со всеми вопросами, то можете пройти еще один интересный тест, посвященный истории России.


4 марта 2024, 12:06
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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