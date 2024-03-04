Влиятельный человек раскрыл причину расставания с Ивлеевой после скандальной вечеринки

Продюсер Евгений Вольтов рассказал, почему расстался с "отмененной" Настей Ивлеевой.

4 марта 2024 года на На YouTube-канале Ксении Собчак вышло новое интервью с Кариной Мурашкиной, российской актрисой и телеведущей. В студии также появился известный бизнес-тренер Евгений Вольтов, продюсер Карины.

Вольтов известен не только как профессиональный тренер в области коммуникаций и успешный продюсер, стоящий за многими именитыми блогерами России, но и как эксперт, способный уловить текущие тенденции . Специалист выделяется уникальным подходом к "клиентам". Методы бизнес-тренера объединяют психологические знания и навыки коучинга, благодаря чему Евгений и достиг вершин в карьере.

Отметим, что влиятельный человек в среде блогеров является первым продюсером телеведущей Насти Ивлеевой. Именно Евгений стоял у истоков первого сезона развлекательного проекта AGENTSHOW. В разговоре с Ксенией Собчак бизнес-тренер раскрыл причину расторжения обязательств с Ивлеевой в конце 2019 года.

Евгений Вольтов заявил, что для Насти Ивлеевой, стремящейся к славе в Сети, идеалами были такие знаменитости, как Ким Кардашьян и Леле Понс. В то же время усилия коуча были направлены на то, чтобы прокладывать путь артистки к успеху на российском телеэкране. Продюсер сообщил, что Настя иногда могла отклонить выгодные предложения, например, вести церемонию награждения на известном канале, предпочитая не растрачивать свои силы на "мелочи":

"Ивлеева говорила, что хочет создавать новые проекты, свои. В то время мне казалось, что любая звезда рано или поздно уходит на телевидение. Настя осталась в своей капсуле, в которой она существует по сей день", — заявил Евгений Вольтов.

Заявление digital-продюсера последовало спустя два месяца после скандальной "голой" вечеринки. Известно, что сейчас Настя Ивлеева не появляется в публичном пространстве и не посещает светские мероприятия.