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Понедельник 4 марта

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"Раздеваюсь каждый день": интимное признание 50-летнего холостяка Мити Фомина

"Раздеваюсь каждый день": интимное признание 50-летнего холостяка Мити Фомина
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Митя Фомин стал гостем городской усадьбы Зубовых на грандиозном праздновании "Проводов зимы: Super x VK". Корреспондент "Дни.ру" поговорил с популярным исполнителем.

Для вечеринки в русском стиле 50-летний Митя выбрал эффектный гусарский доломан. Это короткая однобортная куртка до пояса, со стоячим небольшим воротником, с переходящими на спинку плечевыми швами. Он отделан множеством шнуров, петель и пуговиц. Мите с его атлетичной идеальной фигурой очень идет!

"Купил я его пару лет назад в Абу-Даби, и все ждал возможности его выгулять, – рассказал артист. – И вот, наконец, смог надеть на вечеринку в русском стиле. Все остальное для образы собирал отдельно. Думаю, получилось удачно".

"Исторический костюм настраивает тебя на определенную волну, настроение, – уверен Митя. – Другое дело, что он не всегда может быть уместен. По улице я так каждый день не хожу, конечно. Хотя в азиатских странах очень чтут свою историю и особенно весной любят надевать национальные наряды. А мы чем хуже?!"

Одевается Митя Фомин всегда эффектно, с фантазией, творчески подходя к каждому выходу в свет. "Но я больше люблю раздеваться, – сделал знаменитый холостяк интимное признание корреспонденту "Дни.ру". – И делаю это каждый день. Перед душем и кроватью". Да и чувства юмора артисту не занимать!

4 марта 2024, 10:25
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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