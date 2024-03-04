Тест для смышленых: сможете ли вы отгадать старые русские загадки?

Что делать при аллергии: оказываем себе и близким первую помощь

Аллергия – серьезное заболевание, которое может вызвать ряд крайне неприятных и даже опасных симптомов. Поэтому каждому человеку необходимо знать, как оказывается первая помощь. Берите на заметку! Многие люди хоть и поверхностно, но знают, что такое аллергия.