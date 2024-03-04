Ольга Бузова собралась замуж: поклонники выбирают красивую дату церемонии. А кто жених?

Певица Ольга Бузова уже давно не состояла в романтических отношениях. Однако, кажется, в личной жизни артистки наконец случились приятные перемены.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова находилась в своих последних публичных отношениях в 2021 году. Звезда любовного реалити-шоу "Дом-2" встречалась с рэп-исполнителем Давой (настоящее имя – Давид Манукян) Пара рассталась после трех лет отношений, так и не дойдя до ЗАГСа.

В прошлом году артистка признавалась, что у нее не было интимной близости около двух лет. Видимо, музыкант и видеоблогер был ее последним мужчиной в этом плане.

Однако любовное ложе 38-летней исполнительницы хита "Мало половин" кажется, перестало быть свободным. Накануне Ольга Бузова сообщила подписчикам личного блога, что в этом году планирует ответить "Да".

Артистка выложила на своей странице свежий снимок, который, судя по всему, делал ее новый возлюбленный, и попросила поклонников выбрать красивую дату свадебной церемонии.

Фанаты звезды сцены оказались не готовы к тому, что Ольга Бузова собралась замуж. В комментариях пользователи Сети интересуются личностью жениха и предлагают артистке провести церемонию тайно.

Некоторые советуют певице выйти "уж куда-нибудь". Сама же Ольга Бузова личность загадочного возлюбленного пока предпочитает на афишировать, и у публики нет ни малейшего представления, кто бы это мог быть.