"Даже не знаю, чем я заслужила": Муцениеце поздравили с рождением дочери

Актриса Агата Муцениеце опубликовала трогательное фото восьмилетней дочери.

В доме известной актрисы Агаты Муцениеце царит атмосфера праздника по случаю восьмилетия дочери. Артистка в свои 35 лет воспитывает двух детей, рожденных в союзе с актером Павлом Прилучным. Старший ребенок, сын Тимофей, отметил 11-й день рождения в январе. После развода дети живут вместе с Агатой, но и регулярно проводят время с отцом. В то же время 36-летний артист создал новую семью с Зепюр Брутян, у пары есть общий сын Микаэль.

Артистка опубликовала трогательным фото с Мией, которая сильно напоминает маму роскошными волосами. Агата Муцениеце с теплотой обратилась к дочери в особый день. По мнению актрисы, подарок дочери от Бога — это комплимент маме:

Даже не знаю, чем я заслужила! Ты вообще какая-то неземная!, — написала артистка в личном блоге.

Агата, экс-супруга известного "мажора", выразила свои чувства и намерения отпраздновать восьмилетие дочери с пышным застольем. Актриса выразила благодарность Богу за рождение дочери, подчеркнув, что до появления Мии артистка и не могла представить, что такое счастье возможно.

Поклонники актрисы не остались в стороне и выразили восхищение Агатой как матерью. Фанаты подчеркнули, что дети телеведущей являются примером для подражания благодаря своей доброте, отзывчивости и воспитанности, что, по их мнению, является заслугой артистки: "Поздравляем Мию и ее замечательную маму с этим особенным днем! Желаем здоровья, исполнения мечт и счастливого будущего," – написали подписчики, поддерживая теплые слова в адрес актрисы и дочери Агаты Муцениеце.