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Понедельник 4 марта

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Где выгоднее покупать подарки к праздникам? Выбираем между онлайн– и офлайн-магазинами

Где выгоднее покупать подарки к праздникам? Выбираем между онлайн– и офлайн-магазинами
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Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках интернет-магазинов.

Сегодня электронная коммерция набирает бешеную популярность. Интернет-площадки становятся привлекательными для покупателей из-за удобства, доступности, а иногда и выгоды. К тому же на маркетплейсах представлены сотни поставщиков с различными товарами. Особенно часто онлайн-покупки совершаются в предпраздничный период. Постоянные акции, промо и скидки вызывают дополнительный интерес у желающих выгодно пошопиться.

Однако не стоит списывать со счетов офлайн-магазины. Многие из них проводят аналогичные акционные мероприятия, на которые тоже следует обратить внимание. О том, где выгоднее покупать подарки в предпраздничные дни, поделился Евгений Трифонов — предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции, действующий селлер Wildberries с оборотом свыше 200 млн рублей за 2023 год.

Польза офлайн-магазина

Самое главное преимущество офлайн-магазина — возможность потрогать товар руками, убедиться в его качестве. А дальше можно поискать этот товар в интернет-магазине. Чаще всего на маркетплейсе его цена окажется ниже. Правда, бывают частные случаи, когда владельцы брендов предлагают свой товар только в офлайне. В интернет-магазине его не найти. Тут уже каждый делает свой выбор сам.

Плюсы и минусы маркетплейсов

К плюсам маркетплейсов можно отнести несколько пунктов:

  • различные акции

  • шаговая доступность до пункта выдачи заказов

  • выбор способа оплаты и доставки товара

  • удобство примерки на дому.

Минусы покупок на онлайн-площадках:

  • риск получения некачественного товара или подделки с отсутствующей разрешительной документацией

  • риск просрочки даты доставки товара

  • риск получения поврежденного при доставке товара.

Вывод

Идеальный вариант для изучения товара — офлайн-магазин. Там можно потрогать подарок своими руками и убедиться в правильности своего выбора. Чтобы при этом сэкономить, можно поискать тот же товар в любом маркетплейсе. Скорее всего покупка в интернет-магазине окажется более выгодной.

Приятных и полезных покупок!

4 марта 2024, 06:13
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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