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Воскресенье 3 марта

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Мама стала подругой: негативная сторона тесного общения с родителями, о которой вы не знали

Мама стала подругой: негативная сторона тесного общения с родителями, о которой вы не знали
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Отношения родителей и детей могут быть похожи на дружеские. В основе привязанности между матерью и дочерью также лежат поддержка, доверие, одобрение и принятие.

Отношения в семье — это отношения разных поколений. Они подразумевают определенные границы и правила. Задача родителей — воспитывать, учить детей, заботиться об их здоровье и развитии. Задача детей — расти и познавать мир, постепенно отделяясь от родителей и учась жить самостоятельно.

Близкие и теплые отношения с родителями – это ценное и важное благо, которое многие люди стремятся иметь. Однако, когда мама или папа начинают вести себя более как друг, чем как родитель, это может вызвать некоторые непривычные и даже сложные чувства.

Когда мама становится вашей подругой, отношения могут приобрести новый уровень близости и открытости. Вместе с этим может возникнуть ощущение, что вы можете делиться с ней всеми своими тайнами и проблемами, как с настоящим приятелем. Это может быть очень утешительно и даже облегчающе, особенно в периоды стресса или неуверенности.

При этом на обратной стороне такого тесного общения с родителями может быть некоторая потеря границ и различия между родительской ролью и ролью друга. Может возникнуть смешение ролей и ответственностей, что иногда может привести к конфликтам или недопониманиям.

Важно помнить, что хотя близкие и доверительные отношения с родителями ценны, важно сохранять здоровые границы и уважение к родительской роли. Общение с мамой или папой как с другом может быть замечательным, но также важно помнить и ценить их авторитет и опыт.

Выстраивайте собственные границы. Не нужно, чтобы родители знали о вас все. У вас могут быть сферы жизни, которые не имеют никакого отношения к родителям. Это может быть интимная жизнь, отношения с партнером, планы на будущее или воспитание детей.

3 марта 2024, 19:35
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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