Готовим роллы дома: c этим простейшим рецептом вы потеряете интерес к доставкам

Приготовление роллов дома может стать увлекательным и вкусным занятием, которое поможет вам не только насладиться свежими и качественными блюдами, но и сэкономить деньги, которые обычно тратятся на походы в суши-рестораны.



Процесс приготовления:

1. Промойте рис и залейте водой в пропорции 2 к 1 – на один стакан риса нужно два стакана воды. Варите под крышкой на маленьком огне до готовности.

2. Смешайте уксус, соль и сахар. Если вкус заправки получится слишком резким, добавьте немного воды.

3. Влейте заправку в горячий рис и перемешайте. Накройте полотенцем и оставьте остывать на пару часов.

4. Нарежьте все ингредиенты для начинки полосками.

5. На лист нори тонким слоем распределите рис. Чтобы он не прилипал к рукам, смачивайте пальцы водой. Выложите начинку в центр: филадельфию, креветки и огурец. Альтернативно, используйте крабовые палочки и авокадо. Затем аккуратно скрутите ролл. Чтобы конец листа нори хорошо держал форму, можно смазать его водой. Повторите процесс и скрутите 6-8 роллов.

6. Разрежьте роллы на ломтики острым ножом. Подавайте с соевым соусом, имбирем и васаби.

Поначалу данный рецепт может показаться сложным заданием, но после небольшой практики все получится. Важно правильно сварить рис, чтобы итоговый результат был удовлетворительным.

Для роллов рекомендуется использовать короткозерновый круглый рис. Для заправки подойдет рисовый или яблочный уксус, так как обычный может придать рису кислый вкус. Для скручивания роллов часто используют специальную деревянную циновку. Если у вас ее нет, можно обойтись без нее — роллы легко скручиваются и без дополнительных инструментов.