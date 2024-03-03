Тест: ответьте на 10 интересных вопросов о великих ученых

1. Что обещал сделать Архимед, найдя точку опоры?
А) Перевернуть Землю
Б) Изменить Вселенную
В) Остановить время
2. В честь какого ученого названа единица измерения давления?
А) Блез Паскаль
Б) Никола Тесла
В) Исаак Ньютон
3. В каком древнем государстве жил Платон?
А) Египет
Б) Греция
В) Китай
4. Кто из этих ученых является основоположником теории относительности — нового учения о пространстве и времени?
А) Эйнштейн
Б) Планк
В) Галилей
5. В чьей лаборатории много лет работал великий физик П. Л. Капица?
А) М. Планка
Б) Э. Резерфорда
В) Н. Бора
6. Какой ученый впервые получил вакцину против бешенства?
А) Л. Пастер
Б) А. Флеминг
В) И. Мечников
7. Какой физик, опубликовав свою важнейшую работу, был уволен по приказу министра просвещения, считавшего ересью описание физических явлений формулами?
А) Георг Симон Ом
Б) Вильгельм Эдуард
В) Густав Роберт Киргоф
8. Какой ученый является автором фантастической повести "Сон", в которой для популяризации астрономических знаний он рассказал о жизни на Луне?
А) Николай Коперник
Б) Иоганн Кеплер
В) Галилео Галилей
9. Какую систему разработал Д. И. Менделеев?
А) Индукционную
Б) Стереофоническую
В) Периодическую
10. Какой ученый открыл атмосферу Венеры?
А) Вавилов
Б) Хокинг
В) Ломоносов
Правильные ответы:
1 — А
2 — А
3 — Б
4 — А
5 — Б
6 — А
7 — А
8 — Б
9 — В
10 — 3