Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР?

В СССР все использовали различные хитрости в жизни. Предлагаем проверить, как хорошо вы их знаете.



Житейская мудрость – то, без чего во времена СССР невозможно было жить. В условиях дефицита приходилось придумывать какие-то хитрости.

Пройдите тест на знание полезных советов из СССР, возможно, какие-то из них вы сможете применить в своей жизни.

1. Как можно использовать отвар после приготовления риса?

1. Съесть, как суп

2. Клеить им обои

3. Приготовить десерт

2. Почему у шапки-ушанки отрезали уши?

1. Чтобы не мешали

2. Чтобы продать

3. Чтобы сделать варежки

3. Почему стержни шариковых ручек хранили закрытых колбах?

1. Потому что они были токсичными

2. Потому что они были редкими

3. Потому что они засыхали

4. Что делали из старых зонтов?

1. Шили непромокаемые сумки

2. Шили одежду

3. Шили шапки

5. Зачем хлеб оборачивать в мокрую ткань и отправлять в духовку?

1. Чтобы почистить духовку

2. Чтобы хлеб стал мягким

3. Чтобы сделать из хлеба торт

6. Какие бьюти-процедуры можно было сделать с помощью перекиси водорода?

1. Очистить кожу

2. Осветлить волосы

3. Удалить прыщи

7. Как можно продлить работу батарейки?

1. Сделать дырку и капнуть уксус

2. Положить в сахар

3. Оставить на ночь на морозе

Правильные ответы:

1 — 2 (клеить им обои)

2 — 3 (чтобы сделать варежки)

3 — 3 (потому что они засыхали)

4 — 1 (шили непромокаемые сумки)

5 — 2 (чтобы хлеб стал мягким)

6 — 2 (осветлить волосы)

7 — 1 (сделать дырку и капнуть уксус)