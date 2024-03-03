Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР?

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Воскресенье 3 марта

14:16Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР? 13:59Перенесшая операцию Кудрявцева столкнулась с непреодолимыми трудностями 11:51Тест: как хорошо вы помните школьный курс физики? 09:15Усталость, тревога, утомляемость? Причины возникновения с точки зрения восточной медицины. Методы коррекции 06:27Стоит ли мыть голову каждый день? Трихолог дал ответ 03:19Как эмоции мешают нам зарабатывать и что с ними делать? / Советы бизнес-психолога 00:13Дом мечты: купить готовый или построить самому? / Принимаем верное решение 23:14Объявлено о потере Аллы Пугачевой 22:14"Жизнь не будет прежней": перекроенная хирургами Вика Боня перестала говорить 21:41КТО У НАС ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ? Сейчас узнаем! Отвечайте на 7 ВОПРОСОВ ВИКТОРИНЫ и покажите 100% результат 21:18Есть 10 способов понять, что ты любишь мужчину / Эмоциональные и физиологические признаки 19:21ТЕСТ: УГАДАЙТЕ ФИЛЬМ СССР ПО КАДРУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ 17:35Тест: отгадайте комедии Леонида Гайдая по отзывам – пройти 14:55ВНУКИ бегут за добавкой к плите! БАЛУЮ и соседа / ЛОВИТЕ РЕЦЕПТ супа-пюре из шампиньонов с гренками 13:24НОВЫЙ ТЕСТ на эрудицию: Сможете отгадать – ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? 12:39ТОТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ: Собираем образ ОДРИ ХЕПБЕРН за три шага / Приготовим формулу стиля / Шаг первый... Второй... Третий 11:10Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами 09:02СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды 06:16Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс 03:16Мамы готовят, а дети едят! Рецепт простого и вкусного салата из овощей 00:02За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле! 22:05Я наконец-то узнала, как быстро и без усилий отмыть начисто полы и окна! Это чудо-средство доступно каждому! 21:57ШОК результат! Хотите добиться идеальной фигуры – ешьте этот фрукт каждый день! 20:56Скандал вокруг нового альбома Пугачевой / Примадонна в шоке от попытки подлецов нажиться на ее имени 20:45Поразительно! Вот как на самом деле воспринимают нас кошки! | 10 удивительных фактов о шерстистых друзьях 19:58Овну – одуванчик, а Льву – подсолнечник / Лекарственные травы и растения для каждого знака зодиака / Их можно вырастить даже на огороде! 19:50Никогда не задавай мужу эти 10 вопросов, если хочешь сохранить брак / Предотврати конфликт 18:44Конвертики с творогом – простой рецепт ИЗЫСКАННОГО блюда / Результат сразит наповал! 17:42Прорыв в науке! Вот что смог сделать человек с чипом в мозге! Невероятные результаты! 16:59Вот почему 29-го февраля все было наперекосяк! / Астролог Володина объяснила, почему этот день тяжелый / Касьянов день 16:33Обнародованы данные рождаемости среди городов России за февраль 2024 года 16:03Успенской – тройка, Долиной – двойка: звезды показали прелести ниже пупка 15:50Прежней Инстасамки больше не будет! Певица отменила тур по России, и вот почему / Что задумала Дарья Зотеева? 15:30Гузееву застали с Харламовым в трусах / Стыдоба-то какая! / Они вместе? 15:18"Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь": исповедь взрослой дочери Началовой 14:53Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов 14:43Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты 13:16Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле 12:58Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака 12:52Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек 12:31Тест для идеальных женщин: ответьте на вопросы и узнайте, хорошая ли вы хозяйка / Наберете 10 из 10? 12:17Киселев достал компромат на SHAMAN? Скандал на "Золотом граммофоне" получил продолжение 12:01Подруга Киркорова назвала единственно возможный путь к спасению Хайдарова 11:26ВКУСНЫЙ ТЕСТ по советским фильмам! Вставьте слово в цитату про еду 11:15ТЕСТ: отгадай профессию по гороскопу – 5 вопросов для самых-самых 10:58Десерт на скорую руку – тингинис. Готовим сладкую колбасу по рецепту из советской книги / Хозяйкам на заметку! 10:57Притча дня "Мама и сын". Читаем всей семьей! 10:31"У нас были сложные отношения": откровения Подольской о погибшем в аварии отце 10:09ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! Совет астролога Володиной на 1 марта 09:55Заявившаяся на хоккей Кабаева поразила видом – матч завершился со счетом 3:2
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Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР?

Тест: как хорошо вы знаете лайфхаки из СССР?
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В СССР все использовали различные хитрости в жизни. Предлагаем проверить, как хорошо вы их знаете.

Житейская мудрость – то, без чего во времена СССР невозможно было жить. В условиях дефицита приходилось придумывать какие-то хитрости.

Пройдите тест на знание полезных советов из СССР, возможно, какие-то из них вы сможете применить в своей жизни.

Фото: freepik/@Allexxandar

1. Как можно использовать отвар после приготовления риса?

1. Съесть, как суп

2. Клеить им обои

3. Приготовить десерт

2. Почему у шапки-ушанки отрезали уши?

1. Чтобы не мешали

2. Чтобы продать

3. Чтобы сделать варежки

3. Почему стержни шариковых ручек хранили закрытых колбах?

1. Потому что они были токсичными

2. Потому что они были редкими

3. Потому что они засыхали

4. Что делали из старых зонтов?

1. Шили непромокаемые сумки

2. Шили одежду

3. Шили шапки

5. Зачем хлеб оборачивать в мокрую ткань и отправлять в духовку?

1. Чтобы почистить духовку

2. Чтобы хлеб стал мягким

3. Чтобы сделать из хлеба торт

6. Какие бьюти-процедуры можно было сделать с помощью перекиси водорода?

1. Очистить кожу

2. Осветлить волосы

3. Удалить прыщи

7. Как можно продлить работу батарейки?

1. Сделать дырку и капнуть уксус

2. Положить в сахар

3. Оставить на ночь на морозе


Правильные ответы:

1 — 2 (клеить им обои)

2 — 3 (чтобы сделать варежки)

3 — 3 (потому что они засыхали)

4 — 1 (шили непромокаемые сумки)

5 — 2 (чтобы хлеб стал мягким)

6 — 2 (осветлить волосы)

7 — 1 (сделать дырку и капнуть уксус)

3 марта 2024, 14:16
Фото: freepik/@freepik
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Фоторепортаж

Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

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