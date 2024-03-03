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Воскресенье 3 марта

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Тест: как хорошо вы помните школьный курс физики?

Тест: как хорошо вы помните школьный курс физики?
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Законы физики окружают нас повсюду. Как хорошо вы помните их из школьного курса?

1. Когда-то в школе физика начиналась с кинематики. Помните ли вы, что такое ускорение?

а) Любое изменение скорости тела

б) Скорость изменения координаты тела

в) Быстрота изменения скорости по величине и направлению

г) Процесс набора скорости телом

2. В какой из этих ситуаций ускорение нулевое?

а) Торможение поезда в метро

б) Движение машины в повороте с постоянной скоростью

в) Падение яблока с дерева

г) Движение лифта вверх с постоянной скоростью

3. Что из представленного ниже — вектор?

а) Скорость ветра

б) Температура чайника

в) Сила тяготения Земли

г) Давление воды

4. Ситуация: на уроке физики Петя возмутился оскорблениями друга Васи в адрес Ньютона, а потому дал ему подзатыльник. Но Петя знал физику — а потому скорее побежал к учителю и сказал, что это Вася его ударил. Прав ли Петя?

а) Зависит от его адвоката

б) Нет

в) Прав

5. Отойдем от механики и поговорим про газы. Чем идеальный газ отличается от реального?

а) Мы пренебрегаем притяжением молекул

б) Мы пренебрегаем размером и формой молекул

в) Мы пренебрегаем движением молекул

г) Мы пренебрегаем ударами о стенки

Фото: Freepik

6. Все знают, что нельзя совать пальцы в розетку. А что, если засунуть один палец?

а) 50/50 — либо убьет, либо нет

б) Скорее всего, ничего не произойдет

в) Поражение током, но на 50% менее болезненное

г) Мгновенная смерть

7. Отвлечемся и посмотрим на мир вокруг. Почему деревья зеленые?

а) Потому что они отражают в основном зеленый свет, а остальные — поглощают

б) Потому что они излучают зеленый свет

в) Потому что они поглощают в основном свет в зеленой части спектра, а остальные — отражают.

8. Можно ли отличить в темноте красную простыню от белой, если под рукой только красный фонарик?

а) Какие могут быть цвета в темноте?

б) Нельзя (почти)

в) Легко, у них же разный цвет

Правильные ответы

1 — В (Быстрота изменения скорости по величине и направлению)

2 — Г (Движение лифта вверх с постоянной скоростью

3 — В (Сила тяготения Земли)

4 — В (Прав)

5 — А (Мы пренебрегаем притяжением молекул)

6 — Б (Скорее всего, ничего не произойдет)

7 — А (Потому что они отражают в основном зеленый свет, а остальные — поглощают)

8 — Б (Нельзя (почти)

3 марта 2024, 11:51
Фото: Freepik/pressfoto
Дни.ру• Требует проверки

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