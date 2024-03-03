Стоит ли мыть голову каждый день? Трихолог дал ответ

Правильный уход за волосами – тема, которая всегда вызывает множество вопросов. Как часто можно мыть голову, чтобы не навредить себе, – ежедневно или 2-3 раза в неделю?



О регулярности гигиенических процедур и выборе подходящего шампуня рассказывает Виктория Толстоносова — трихолог, нутрициолог.

Фото: из личного архива Виктории Толстоносовой



Причины быстрого загрязнения волос

Частота мытья головы зависит от индивидуальных особенностей: типа волос, их текстуры, состояния кожи, образа жизни, предпочтений каждого человека. Никаких запретов на ежедневную гигиену не существует — мыть волосы нужно по мере загрязнения. Кому-то достаточно делать это через день или пару раз в неделю, в то время как другие могут нуждаться в процедуре чаще. Волосы пачкаются быстрее под влиянием следующих факторов:

1. Жирный тип волос, излишняя секреция сальных желез.

2. Активный физический труд и занятия спортом, которые вызывают интенсивное потоотделение.

3. Неблагоприятная среда проживания: высокая влажность и загрязненная атмосфера.

4. Индивидуальные привычки. Некоторые люди предпочитают мыть волосы каждый день, чтобы сохранить ощущение свежести и чистоты.

С чем связана повышенная жирность волос?

Кожное сало (себум) входит в состав гидролипидной мантии кожи, благодаря чему создаются условия для поддержания здоровой микрофлоры. Себум помогает поддерживать эластичность тканей, предохраняет поверхность тела от агрессивной внешней среды: вредного ультрафиолетового излучения, потери влаги, перепада температур, патогенных бактерий. Поэтому выработка кожного сала необходима — это один из мощных защитных механизмов человека.

Жирность волос обычно обусловлена избыточным выделением себума. Каковы причины этого явления:

гормональные изменения в подростковом возрасте, когда начинают активно работать половые гормоны, или в период менопаузы у женщин, когда происходит снижение уровня эстрогенов;

наследственность;

несбалансированное питание;

стресс;

неправильный уход за волосами и кожей головы;

излишняя активность сальных желез.





Главные правила ухода за жирными волосами

Если у вас волосы данного типа, важно обращать внимание на уровень выработки себума, увлажнение кожи головы и правильный выбор уходовых средств. Несколько простых советов помогут улучшить состояние и внешний вид прядей:

Применяйте качественные гигиенические средства

Используйте моющие составы с натуральными компонентами, предназначенные для вашего типа волос. Нужно выбирать специальные шампуни, которые содержат минимум масел и силикона. Желательно, чтобы в них входили ингредиенты, контролирующие секрецию сальных желез, и комплекс веществ для сохранения природного баланса кожи. Все это сделает волосы легкими и послушными.

Бальзамы и маски также должны иметь соответствующие свойства для поддержания эффективности гигиенических процедур.

Хороший выход — сухой шампунь из профессиональной серии. В таких средствах содержатся компоненты, которые уменьшают выделение жира и значительно улучшают состояние жирных волос.

Правильно наносите уходовые средства

Необходимо научиться правильной технике мытья головы. Что именно надо делать? Тщательно смочить волосы теплой водой. Затем взять небольшое количество шампуня и вспенить его в руках. Сначала нанесите состав на кожу головы, помассируйте корни и смойте. Повторите процедуру еще два раза, но уже по всей длине. Так вы полностью очистите пряди от загрязнений и средств для укладки.

После этого можно переходить к следующему этапу — нанесению бальзама. Он способствует гладкости и блеску волос, поэтому лучше распределить средство по длине прядей, а не втирать в кожу головы. Плотная текстура бальзама может вызвать закупоривание пор и излишнюю секрецию сала. Маски для жирных волос следует применять строго по инструкции на упаковке.

Откажитесь от горячей воды

Не забывайте, что не рекомендуется мыть голову горячей водой. От этого кожа сохнет, а сальные железы начинают интенсивно выделять жир. Кроме того, агрессивное термическое воздействие вредит волосам, нарушая их структуру. Лучше использовать прохладную воду комфортной температуры, которая обеспечивает очищение и увлажнение.

Важно помнить, что слишком частое мытье головы вызывает пересушивание и удаляет естественный защитный слой, необходимый для здоровья волос и кожи. Это может привести к нарушению природного баланса и ухудшению внешнего вида прядей.

Экспериментируйте и находите наиболее подходящий для вас режим гигиены. Если результаты вас не радуют или возникли дополнительные проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с трихологом. Он оценит состояние организма и даст профессиональные рекомендации по уходу за волосами.