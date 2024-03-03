Дом мечты: купить готовый или построить самому? / Принимаем верное решение

Основатель строительной компании "ЮКО" Вадим Юлдашев рассказал, на что обратить внимание, определяясь: строить самостоятельно или
приобрести готовый вариант?
- Выбор локации. При самостоятельном строительстве можно выбрать земельный участок, полностью удовлетворяющий желаниям. Стоит понимать, что разнообразие земельных участков гораздо больше, нежели количество вариантов готовых домов.
- Соответствие запросу. Безусловно, строительство по индивидуальному проекту похоже на реализацию мечты. Но до окончания работ сложно понять, насколько дом подойдет вам на практике. Даже отделка в конечном результате может значительно отличаться от референса. При покупке готового дома в него можно войти еще до покупки, оценить функционал и планируемую расстановку, примериться.
- Соблюдение норм и ведение документации. При строительстве дома крупные компании берут на себя все юридические вопросы: от оформления разрешения до соблюдения градостроительных и пожарных норм. Самостоятельное получение разрешения, изучение норм и оформление документов, связанных с коммуникациями, занимают достаточно много времени.
- Финансовый вопрос. Крупные компании заранее включают в расчет сметы увеличение стоимости материалов и ситуацию на рынке в целом. Сделать это самостоятельно непросто: может не хватить информации и аналитики. Поэтому при индивидуальном строительстве конечная стоимость чаще всего отличается в 1,2-1,4 раза от планируемой. Именно по этой причине в самостоятельно построенных домах нередко можно встретить роскошный первый этаж и скромно оформленный второй. За время обустройства первого этажа строительные и отделочные материалы дорожают, появляются лишние затраты. В итоге на отделку верхнего этажа остается значительно меньше денег. При покупке готового дома цена известна сразу, а вложения в ближайшее время требуются минимальные, поэтому можно относительно точно рассчитывать расходы.
- Рассрочка вложений. Самостоятельное строительство позволяет разделить процесс на несколько этапов. Это выгодно, если нет сразу всего объема денежных средств. Можно сначала заняться основными коммуникациями, а более дорогостоящие, например, газ, подвести позже. Готовые варианты также не обязательно оплачивать сразу: можно оформить ипотеку и приобрести, например, меблированные апартаменты. Это поможет избежать незапланированных трат в ближайшее время.
- Экспертность. Для строительства дома нужны знания. То, над чем работает целая команда опытных специалистов, сложно сделать правильно в одиночку. Ошибки, совершенные на одном этапе строительства, могут дорого обойтись впоследствии. Поэтому важно сразу верно выбрать материалы, провести инженерные работы. Безусловно, можно нанять команду. Но проверенные мастера зачастую заняты в проектах на несколько месяцев вперед. Хорошую бригаду придется подождать.
- Вложение в знания. Фактор, который также следует учитывать. Строительство — процесс, требующий понимания нюансов и опыта. Если вы сами ими не обладаете, закладывайте в смету стоимость услуг эксперта или собственного обучения.
Удобнее купить готовый дом или построить самостоятельно — каждый решает индивидуально. Но до начала процесса стоит понимать, что любой полет фантазии неразрывно связан с такими ресурсами, как финансы и время. Совмещать самостоятельное строительство с привычным рабочим графиком почти невозможно. Также стоит понимать, что не имея знаний и практики, можно допустить ошибки, которые не позволят завершить строительство или затянут его на долгие годы.