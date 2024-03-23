Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова

Людмила Поргина раздумывает над тем, чтобы отметить день рождение Николая Караченцова. Об этом она рассказала в свежем интервью.

Николай Караченцов, талантливый актер с большой харизмой, всегда ценил свой дом как особенное место. Там всегда царило тепло и аромат домашней еды, там его ждали семья – сын и любящая жена, создавшая уют для своего гения.

Вместе со своей Людмилой, Николай Караченцов прошел жизненный путь до самого конца. Они выходили на сцену родного "Ленкома", а сорок лет назад снялись в фильме "Маленькое одолжение", где сыграли супругов. Людмила Поргина, верная спутница актера, вспоминает, каким мужем и отцом был Николай Петрович, что ценил в быту и какие таланты проявлял в домашних делах.

В этом году Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет. В интервью Людмила Поргина рассказала о возможных планах отметить эту дату, включая возможность спектакля в музее Булгакова.

"Недавно было 80 лет Олегу Янковскому. В "Ленкоме" о нем не вспомнили! Олежик был очень нежный человек, с большим юмором. С ним было очень легко общаться. На сцене Олег был тружеником, как и вся труппа, которую привёл Марк Анатольевич. Это и Леонид Броневой, и Татьяна Ивановна Пельтцер, и Евгений Павлович Леонов, и Вера Орлова, и Саша Абдулов. Маркушу они все обожали. Марк для всех них был Мастер с большой буквы", — сообщила она.

Она также подчеркнула, что важно оставаться яркой и радостной, несмотря на все трудности. Общение с друзьями, внуками, посещение театров и путешествия помогают ей оставаться энергичной и жизнерадостной, такой, какую любил ее Николай Караченцов.