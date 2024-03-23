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Женская самореализация: почему это так важно?

Женская самореализация: почему это так важно?
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Самореализация – глобальный процесс, который включает в себя множество понятий. Женщина – прежде всего дочь, мать и жена, но не только это.

Чтобы жить в гармонии с собой и с миром, у нее есть потребность понять свою ценность и найти себе дело по душе. О том, почему это так важно для женского счастья, рассказывает Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.

Потенциал души: из чего он состоит?

Если рассматривать женщину не только как хозяйку дома и любящую маму, то нужно понять самое главное. У любого человека есть душа, которая пришла в материальный мир, чтобы найти свой путь. Она помещается в физическое тело, в котором постоянно развивается. Исходя из врожденных особенностей и текущих условий жизни, формируется человеческая личность.

Душа имеет определенные цели, необходимость реализовать свой потенциал. Возможно, у нее есть кармические задачи или потребность в получении нового опыта, в усовершенствовании тех или иных качеств. Все таланты, которые проявляются в нас, — это накопленные ресурсы души, с которыми человек рождается на свет. Он не приобретает эти данные самостоятельно, а получает в дар.

Поэтому задача каждого, его глобальное жизненное предназначение — обретение контакта со своей душой, раскрытие собственных возможностей и реализация их через взаимодействие с другими людьми. Кроме того, желательно жить в радости, быть счастливым, от всего сердца любить то, что делаешь, и при этом расти духовно и материально. Вот, по большому счету, основная задача любого человека.

Природное предназначение женщины

Если взять саму суть женщины, то, безусловно, материнство — ее важная миссия. Ей дано тело, которое способно создать новую жизнь, привести в мир маленького человека. В нашем обществе, безусловно принято, что основная возможность женщины — развитие себя как матери. Учитывая то, что она также строит семейное партнерство с мужчиной, можно и это проявление женской природы считать еще одной серьезной задачей.

Но в итоге время идет, дети вырастают, и все равно рано или поздно возникает потребность в самореализации. Женщина думает о том, что она умеет, что из себя представляет без мужа и детей. У многих эту историю перешагнуть не получается.

Самореализация — путь к женскому счастью

Как правило, женщине необходимо познать себя, испытать свои возможности и таланты, раскрыть потенциал, постоянно развиваться. Для этого она должна осознать, что может дать миру как профессионал, который готов заниматься любимым делом.

Именно так происходит личностный рост, возникает понимание своих сильных сторон и собственного места в жизни. Это очень важно, чтобы ощущать себя счастливой, твердо стоять на ногах. Женщина, которая пытается самореализоваться, точно знает, чего она достигла на данный момент, в какую точку переместилась. Те же, кто отдает себя детям, мужу, домашнему очагу, чувствуют себя несколько по-другому.

Существуют женщины, которые изначально занимаются самореализацией и параллельно устраивают личную жизнь. Есть и иной подход: полное погружение в семью, а потом мысли о своем предназначении. В любом случае, душа толкает человека на поиски призвании, так как она пришла в этот мир с определенной целью.

Фото: Кадрия Велес

Самореализованная женщина испытывает удовлетворение от жизни, несмотря на препятствия и сложные моменты. Она лучше понимает свою природу и знает, на что способна. Самореализация напрямую связана с мягким и комфортным ощущением своей ценности. Опираясь на собственные достоинства и уникальный опыт, женщина будет чувствовать рост со всех сторон — как духовный, так и профессиональный.

Это стимулирует развитие положительных черт характера, важных и полезных навыков. На пути женщины появляются долгосрочные цели, потребность улучшать себя, придумывать, творить. Так божественная энергия души начинает работать здесь, в материальном мире, проявляясь через действия, желания и достижения. Именно поэтому женщина обретает внутреннюю стабильность и покой. Она знает, что у нее есть собственное место, которое никак не зависит от наличия или отсутствия детей, мужа, родителей, друзей.

По большому счету, женщине важно созреть и осознанно встать на путь самореализации, чтобы жить в радости, любви и удовольствии. Необходимо найти опору в жизни, соблюдая баланс между любимым делом и женственностью, материнством, семьей. Все это — неотъемлемые части настоящего женского счастья.

Скорее всего, она не сможет выбрать что-то одно, потому что для общей гармонии ощущений важны все компоненты. Каждый из них отвечает за свои переживания, необходимые для женщины. Отношения, замужество, дом, рождение детей, получение профессии, самореализация — все это нужно для полноценного понимания, кто вы есть на самом деле и зачем пришли в этот мир.

23 марта 2024, 00:05
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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